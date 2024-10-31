CHP Osmaniye İl Başkanı'ndan Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika
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Yerel

CHP Osmaniye İl Başkanı'ndan Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Tepki

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CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in hukuksuz bir şekilde tutuklanmasını ve kayyum atanmasını protesto etti. Yavuzer, halk iradesinin gasp edildiğini belirterek, demokratik platformlarda seslerini yükselteceklerini söyledi.

31.10.2024 18:57  Güncelleme: 00:13
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(OSMANİYE) - CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Yavuzer, "Bu hukuksuzluk sona erene kadar, halk iradesini korumak için meydanlarda, yargı önünde ve tüm demokratik platformlarda sesimizi büyüteceğiz" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin tepkiler sürüyor. Belediye Başkanı Ahmet Özer'in hukuki bir gerekçe olmaksızın tutuklanmasına bir tepki de CHP Osmaniye İl Başkanlığından geldi. İl Başkanı Mutlu Yavuzer, şöyle dedi:

"Esenyurtluların oyuyla seçilen belediye başkanımızı hedef alarak halkın iradesini yok sayan bu kararı ve siyasi iktidarın yargıyı istediği gibi kullanarak kendi çıkarlarına göre hukuk dışı süreçler işletmesini asla kabul etmiyoruz. Kapalı kapılar ardında, toplumsal birlik ve bütünlüğümüze siyasi operasyonlarla müdahale etmek isteyenlere karşı tepkimizi daha da büyüteceğimizi ve bu baskıya karşı sessiz kalmayacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

"Halk iradesi gasp edilmekte"

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde halkın büyük desteğini kazanarak iş başına gelen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri, demokratik yollardan yönetime gelmiş ve yetkisini yalnızca milletten almıştır. Ancak bugün, halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır. Hiçbir hukuki gerekçe olmamasına rağmen ilhamı geçmişten alınan şafak operasyonları yapılması, iktidar medyasında büyük bir dezenformasyon kampanyasına girişilmesi kurulan bu kumpasın 'ne istediniz de vermedik' denilen zamanlardan kalma yöntemlerle iş yapma alışkanlığının devamı olduğunu gözler önüne sermektedir. Öyle ki, bir hafta önce Abdullah Öcalan'ın meclise getirilmesi yönünde çağrılar yapan iktidar, Türkiye'nin en büyük ilçesinin seçilmiş belediye başkanının siyasi bir kararla hapse atma cüretini göstermiştir.

"Yargı önünde ve tüm demokratik platformlarda sesimizi büyüteceğiz"

Halkın iradesini çiğneyen siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz: Bu ülkenin seçilmişlerine karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar, vatandaşlarımızın Cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığına gölge düşüremeyecektir. Bu hukuksuzluk sona erene kadar, halk iradesini korumak için meydanlarda, yargı önünde ve tüm demokratik platformlarda sesimizi büyüteceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Osmaniye İl Başkanı'ndan Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika

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