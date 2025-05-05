CHP, Özgür Özel’e Saldırıyı Kınadı

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya'daki CHP örgütleri, Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınadı, CHP Almanya Federasyonu başta olmak üzere CHP birliklerinden yapılan açıklamalarda, saldırının sadece Özgür Özel'e değil, demokrasinin kendisine yönelik olduğu vurgulandı. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesi yönünde çağrılar yapıldı.

CHP Almanya Federasyonu Başkanı Özgür Uçma tarafından yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik Atatürk Kültür Merkezi önünde yapılan saldırı, "çirkin ve provokatif" olarak nitelendirildi. Uçma, "Toplumu kutuplaştıran bu saldırı halkın iradesine, demokrasiye yöneliktir. 'Telef edeceğiz' diyenlerin diliyle büyüyen nefret bugün fiili saldırıya dönüşmüştür" ifadelerine yer verdi.

CHP Gießen Birliği Başkanı, Federal SPD Göç ve Uyum Komisyon Yönetim Kurulu Üyesi Polat: "Siyasetçilerin güvenliği sağlanmalı"

CHP Gießen Birliği Başkanı Murat Polat da yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve lanetlediklerini belirtti. Toplumda şiddetin asla kabul edilemeyeceğini ifade eden Polat, "Fikir özgürlüğü savunucuları demokrasinin temel taşlarıdır. Fiziksel saldırılar, demokratik gelişimi engeller. Bu nedenle, farklı görüşlere sahip bireyler arasında diyalog ve anlayış ön plana çıkarılmalı, şiddete başvurmak yerine demokratik ve barışçıl çözüm yolları aranmalıdır" dedi. Polat, "Toplumumuzun her kesimini, şiddetin her türlüsüne karşı birlik olmaya ve demokratik değerlerimizi korumaya çağırıyoruz. Ayrıca saldırganların cezalandırılmasının toplumsal vicdan için önemli olduğunu vurguluyoruz" şeklinde konuştu.

CHP Hannover Birliği: Şiddetin hiçbir biçimi kabul edilemez

CHP Hannover Birliği Başkanı Uğur Madak, saldırının sadece bireysel değil, demokrasiye yönelik olduğunu belirterek, "Demokratik siyaset tehditlerle engellenemez. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin arkasındaki sorumlular da ortaya çıkarılmalı" ifadesini kullandı. Madak, "Demokratik siyaset, tehdit ve saldırılarla engellenemez! Fikirlerin, özgürce ifade edilmesi gereken bir ülkede, siyasi şiddetin normalleştirilmesine asla izin verilmeyecektir" dedi.

CHP Nürnberg/Kuzey Bavyera Birliği: Siyasi şiddete karşı hükümet sorumluluk almalı

CHP Nürnberg/Kuzey Bavyera Birliği'nden Funda Yurt tarafından yapılan açıklamada da "Bu tür alçak provokasyonlar siyasi duruşumuzu dizayn edemez. Muhalefet liderlerinin güvenliği hükümetin sorumluluğundadır" denildi. Yurt, saldırganların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederek, "Bu tür kendini bilmez alçaklar, provokatörler adalet önüne çıkarılmalı ve en caydırıcı şekilde cezalandırılmalıdır" dedi.

CHP Münih Birliği : Sabırlıyız ama sabrımızı tüketmeyin

CHP Münih Birliği adına Gülbey Kılıç da " Türkiye'de yaratılan nefret ikliminin doğrudan sonucu olan bu saldırıyı nefretle kınıyoruz. Siyaseti itibarsızlaştıran, toplumu ayrıştıran bu karanlık anlayış, halkın vicdanına düşmandır. Linç kültürüyle halkın iradesini bastırmak isteyenler başaramayacak" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

CHP-Württemberg: Özgür Özel yalnız değildir

CHP Würtenberg Birliği Başkanı Şirin Üstün de "Bu saldırı sadece bir lidere değil toplumsal barışa ve ortak vicdana yönelmiştir. Hiç kimse acılar üzerinden siyaset yapma hakkına sahip değildir. Cenazede bile kin kusanlar barışın değil kaosun temsilcisidir. Biz buradayız, geri adım yok ve Özgür Özel yalnız değildir" açıklamasını yaptı.

CHP Kassel Birliği, Demokrasiye yapılmış bir saldırıdır

CHP Kassel Birliği Başkanı Zeki Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı sert bir dille kınadı. Bunun sadece bir kişiye değil, demokrasiye ve halkın iradesine yapılmış bir saldırı olduğunu belirten Özkan, "Şiddet kabul edilemez, siyasi şiddetin normalleşmesine izin verilemez" dedi.

CHP Frankfurt Birliği, halkı sağduyuya ve kararlı duruşa davet ediyoruz

CHP Frankfurt Birliğinden Bülent Bitir ise"Saldırganın 'Ben Osmanlı çocuğuyum' sözleriyle gerçekleştirdiği eylem, yalnızca bireysel bir saldırı değil, aynı zamanda halkın iradesine, demokratik siyasete ve toplumsal barışa yönelmiş ciddi bir tehditdir. Tarihsel kimliklerin şiddet aracı olarak kullanılması, saldırının organize ve kasıtlı bir kutuplaşma siyasetinin ürünüdür. Toplumsal barışa zarar verecek hiçbir girişime sessiz kalmayacağız. Halkı sağduyuya ve kararlı duruşa davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Hamburg Birliği: Siyasi şiddet hiçbir şekilde meşru gösterilemez

Hamburg CHP Birliğinden Hulusi Isıtan, "Bu saldırı sadece siyasi liderlere değil toplumsal huzura,halkın iradesine ve demokrasiye yapılmıştır. Siyasi şiddet hiçbir biçimde meşru gösterilemez ve asla kabul edilemez. Karanlık odakların korku ve baskı yöntemlerine karşı Hamburg Birliği olarak demokratik değerleri savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Genel Başkanımız Özgür Özel bu tür saldırılar karşısında yalnız değildir" ifadesini kullandı.