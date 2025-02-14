Chp, Rize'de Karayollarında Ak Parti Bayraklarının Asıl Durmasına Tepki Gösterdi: "Bu Bir İşgaldir, Biz Bunu Kabul Etmiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Chp, Rize'de Karayollarında Ak Parti Bayraklarının Asıl Durmasına Tepki Gösterdi: "Bu Bir İşgaldir, Biz Bunu Kabul Etmiyoruz"

Geniş Video İzle

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Rize'de karayolları güzergahında AK Parti bayraklarının asılı durmasına tepki gösterdi. Deniz, "Bir siyasi partinin parti bayraklarını asmaları hele kongreden aradan bir sürü zaman geçtikten sonra gene Rize'nin sahil yolundaki yol üzerinde devam ediyor olması aslında insanlara burayı bir AKP'nin işgali olduğunu göstermektedir. Şikayette bulunduk, olmadı suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

14.02.2025 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz,Rize'de karayolları güzergahında AK Parti bayraklarının asılı durmasına tepki gösterdi. Deniz, "Bir siyasi partinin parti bayraklarını asmaları hele kongreden aradan bir sürü zaman geçtikten sonra gene Rize'nin sahil yolundaki yol üzerinde devam ediyor olması aslında insanlara burayı bir AKP'nin işgali olduğunu göstermektedir. Şikayette bulunduk, olmadı suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi öncesi Rize merkez ve ilçelerinde Karadeniz sahil oto yolunda bulunan elektrik direklerine asılan AK Parti bayraklarının indirilmemesine CHP Rize il başkanı Saltuk Deniz tepki gösterdi. Saltuk Deniz, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rize'de yapmış olduğu il kongresinde Rize'nin her tarafını AKP'nin bayraklarıyla süslediler. Biz  o zaman dedik yani Sayın cumhurbaşkanının hani kendi resmini assalar Cumhurbaşkanı olduğu için bu kadar çok fazla eleştirmeyiz belki ama bir siyasi partinin parti bayraklarını asmaları hele kongreden aradan bir sürü zaman geçtikten sonra gene Rize'nin sahil yolundaki yol üzerinde devam ediyor olması aslında insanlara burayı bir AKP'nin işgali olduğunu göstermektedir. Siz burada farklı görüşten insanların olduğu bir yerde insanlar evinden çıkıp Rize'ye doğru gelirken her yerde AKP'nin bayraklarını yol boyunca, bu kadar uzun süre burada tutulması buna izin verilmesi aslında bir algı yaratmakla ilgili bir şeydir. Bu insanları teslim almalarıyla ilgili bir şeydir. Biz bu işgali kabul etmeyeceğimizi söyledik. Bu topraklar sadece AKP'nin toprağı AKP'lilerin toprağı değil, doğal olarak kamu hizmetlerinde bir tarafsızlığın olması gerekiyor. Siz kamuyu açık olan bir yerde 'burası AKP'lilerin toprağıdır burada sadece AKP'lilerin sözü geçer' gibi bir imajı vermek için asılan bayrakların bu kadar uzun süre durması kabul edilebilecek bir konu değildir.

"AKP bayraklarının kaldırılması için karayollarına dilekçe verdik"

Biz de bununla ilgili olarak zaten şikayet dilekçemizi bunların kaldırılması için direkt Karayolları Bölge Müdürlüğüne verdik eğer bunu gidermezlerse karayolları yetkiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Eğer gene yapmazsa bu işin kimse sorumlusu kamusal anlamda kim de sorumlusu en üst noktaya kadar da bu insanları deşifre edeceğiz ve bunlarla ilgili olarak da suç duyurularımız yapmaya devam edeceğiz. Daha önce de söyledik Rize Rizelilerindir.Karayolları Türkiye'de yaşayan herkesin karayoludur insanlar oradan geçerken bir partinin bayrağı altında yol gitmek zorunda değildir. Zaten yasal bir olay değil."

Kaynak: ANKA

AK Parti, AK Parti, Yerel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel Chp, Rize'de Karayollarında Ak Parti Bayraklarının Asıl Durmasına Tepki Gösterdi: 'Bu Bir İşgaldir, Biz Bunu Kabul Etmiyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
10:39 Kur’an-ı Kerim’e küstah saldırı Yakalanıp tekme tokat dövüldü Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü
10:39 Galatasaray’ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı Galatasaray'ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı?
10:26 Merkez’in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30’a yükseldi Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi
03:46 ABD’den Ankara’yı küplere bindirecek F-35 kararı ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı
15:36 Adalet Bakanı Tunç’tan TÜSİAD’ın eleştirilerine ilk yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt
15:34 Adana Demirspor maçı emsal oldu Galatasaray’dan TFF’ye hodri meydan Adana Demirspor maçı emsal oldu! Galatasaray'dan TFF'ye hodri meydan
15:32 Kocaeli’de şehir içi ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35’lik zam tepki topluyor Kocaeli'de şehir içi ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35'lik zam tepki topluyor
15:16 Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek
15:13 Sezen Aksu, Ferdi Tayfur’un ’Bana Sor’ şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara’da yayınlandı Sezen Aksu, Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara'da yayınlandı
14:53 Böyle talihsizlik görülmedi Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı Böyle talihsizlik görülmedi! Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı
14:50 Neymar 11.345 saat oyun oynadı Neymar 11.345 saat oyun oynadı
14:50 Güvenlik görevlisi görev yaptığı bankanın içinde intihar etti Güvenlik görevlisi görev yaptığı bankanın içinde intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 11:08:50. #1.12#
SON DAKİKA: Chp, Rize'de Karayollarında Ak Parti Bayraklarının Asıl Durmasına Tepki Gösterdi: "Bu Bir İşgaldir, Biz Bunu Kabul Etmiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.