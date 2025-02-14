Chp, Rize'de Karayollarında Ak Parti Bayraklarının Asıl Durmasına Tepki Gösterdi: "Bu Bir İşgaldir, Biz Bunu Kabul Etmiyoruz"

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Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz,Rize'de karayolları güzergahında AK Parti bayraklarının asılı durmasına tepki gösterdi. Deniz, "Bir siyasi partinin parti bayraklarını asmaları hele kongreden aradan bir sürü zaman geçtikten sonra gene Rize'nin sahil yolundaki yol üzerinde devam ediyor olması aslında insanlara burayı bir AKP'nin işgali olduğunu göstermektedir. Şikayette bulunduk, olmadı suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi öncesi Rize merkez ve ilçelerinde Karadeniz sahil oto yolunda bulunan elektrik direklerine asılan AK Parti bayraklarının indirilmemesine CHP Rize il başkanı Saltuk Deniz tepki gösterdi. Saltuk Deniz, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rize'de yapmış olduğu il kongresinde Rize'nin her tarafını AKP'nin bayraklarıyla süslediler. Biz o zaman dedik yani Sayın cumhurbaşkanının hani kendi resmini assalar Cumhurbaşkanı olduğu için bu kadar çok fazla eleştirmeyiz belki ama bir siyasi partinin parti bayraklarını asmaları hele kongreden aradan bir sürü zaman geçtikten sonra gene Rize'nin sahil yolundaki yol üzerinde devam ediyor olması aslında insanlara burayı bir AKP'nin işgali olduğunu göstermektedir. Siz burada farklı görüşten insanların olduğu bir yerde insanlar evinden çıkıp Rize'ye doğru gelirken her yerde AKP'nin bayraklarını yol boyunca, bu kadar uzun süre burada tutulması buna izin verilmesi aslında bir algı yaratmakla ilgili bir şeydir. Bu insanları teslim almalarıyla ilgili bir şeydir. Biz bu işgali kabul etmeyeceğimizi söyledik. Bu topraklar sadece AKP'nin toprağı AKP'lilerin toprağı değil, doğal olarak kamu hizmetlerinde bir tarafsızlığın olması gerekiyor. Siz kamuyu açık olan bir yerde 'burası AKP'lilerin toprağıdır burada sadece AKP'lilerin sözü geçer' gibi bir imajı vermek için asılan bayrakların bu kadar uzun süre durması kabul edilebilecek bir konu değildir.

"AKP bayraklarının kaldırılması için karayollarına dilekçe verdik"

Biz de bununla ilgili olarak zaten şikayet dilekçemizi bunların kaldırılması için direkt Karayolları Bölge Müdürlüğüne verdik eğer bunu gidermezlerse karayolları yetkiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Eğer gene yapmazsa bu işin kimse sorumlusu kamusal anlamda kim de sorumlusu en üst noktaya kadar da bu insanları deşifre edeceğiz ve bunlarla ilgili olarak da suç duyurularımız yapmaya devam edeceğiz. Daha önce de söyledik Rize Rizelilerindir.Karayolları Türkiye'de yaşayan herkesin karayoludur insanlar oradan geçerken bir partinin bayrağı altında yol gitmek zorunda değildir. Zaten yasal bir olay değil."