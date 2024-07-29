CHP Samsun İl Başkanı: Bafra'daki sel felaketinde önlem alınmaması kabul edilemez - Son Dakika
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CHP Samsun İl Başkanı: Bafra'daki sel felaketinde önlem alınmaması kabul edilemez

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CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Bafra Ovası'ndaki tarım arazilerini etkileyen kuvvetli yağışın ardından Sulama Birliği'nin gerekli önlemleri almamasını kabul edilemez bir sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Özdağ, üreticilerin zararlarının karşılanması ve benzer felaketlerin yaşanmaması için önlemlerin alınması konusunda ısrarcı olacaklarını belirtti.

29.07.2024 12:14
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, kuvvetli yağışın Bafra Ovası'ndaki tarım arazilerini olumsuz etkilediğini belirterek "AFAD tarafından günler öncesinde yapılan aşırı yağış uyarılarına rağmen Sulama Birliği'nin gerekli önlemleri almaması kabul edilemez bir sorumsuzluk örneğidir" dedi.

Samsun'da etkili olan kuvvetli yağış Bafra Ovası'ndaki tarım arazilerini vurdu. Yaşanan durumla ilgili olarak açıklama yapan CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, şunları söyledi:

"İlgisizlik, iş bilmezlik, vurdumduymazlık, liyakatsizlik sonuçları; sel baskını... 26 Temmuz akşamı Bafra'da meydana gelen yoğun yağışın ardından, Sulama Birliği kanallarının taşması sonucunda Yeşilyazı, Fener, Karıncak, Koruluk ve Koşu köyü gibi kıyıya yakın olan ve sulama kanallarının sonunda bulunan köylerdeki sebze tarlaları sular altında kalmıştır. Bafra ilçemizde büyük bir mağduriyete yol açmıştır, özellikle salçalık kapya biber, kavun ve karpuz ekili alanlarda ciddi maddi zarara neden olmuştur. AFAD tarafından günler öncesinde yapılan aşırı yağış uyarılarına rağmen, Sulama Birliği'nin gerekli önlemleri almaması kabul edilemez bir sorumsuzluk örneğidir. Kanallara gerekli bakımların ve temizliklerin yapılmaması nedeni ile kanaların moloz, sazlık vs ve su ile dolu olmasına, yağmur suyunun da eklenmesiyle taşkınlar kaçınılmaz hale gelmiştir. Üreticilerimizin mahsullerine zarar veren yağmur suyu değil, bakımsız ve dolu olan kanallardan taşan sudur.

"Bafra Sulama Birliği ve diğer yetkililerin herhangi bir önlem almamış"

Bu süreçte, köylülerimiz hem aldıkları yetersiz hizmetler için ödeme yapmak zorunda kalmış hem de ekonomik olarak zor bir dönemde olmalarına rağmen mahsullerinin zarar görmesiyle daha da mağdur edilmiştir. Olası çok daha şiddetli bir yağışta doğal afet sayılabilecek derecede taşkınların olması kaçınılmazdır. Bu mahallelerdeki üreticilerimiz, AFAD'ın sel ve aşırı yağış uyarılarına rağmen yetkililerin ilgisizliğine ve gerekli tedbirlerin alınmamasına tepkilerini dile getirmiştir. Üç gündür gelen uyarı mesajlarına rağmen, Bafra Sulama Birliği ve diğer yetkililerin herhangi bir önlem almamış olması büyük bir sorumsuzluk ve iş bilmezlik örneğidir. Bu ilgisizlik kabul edilemez. Üreticilerimizin zararlarının bir an önce karşılanması gerekmektedir. CHP olarak, yaşanan bu mağduriyetin takipçisi olacağız ve benzer felaketlerin tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması konusunda ısrarcı olacağız. Yetkililerin daha duyarlı ve sorumluluk sahibi olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Üreticilerimizin yanında olduğumuzu ve haklarının korunması için elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Samsun İl Başkanı: Bafra'daki sel felaketinde önlem alınmaması kabul edilemez - Son Dakika

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