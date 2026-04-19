CHP Tokat İl Danışma Kurulu Toplandı

19.04.2026 10:52  Güncelleme: 11:58
(TOKAT) - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Abbas Ertürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Davası'na değinirken, "Savcı iddianameye, 'Ekrem İmamoğlu örgüt kurmak suretiyle Özgür Özel'i aday yapıp, önce CHP'nin yönetimini ele geçirip, sonra da ülkenin iktidarını ele geçirmeyi planlamıştır' yazmış. Evet, ben de bu örgütün onurlu bir üyesiyim. Önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni değiştirdik, yakında da Tayyip Erdoğan'ın koltuğunu elinden alacağız. Savcının o iddianameye yazdığı tek doğru cümle bu" dedi.

CHP Tokat İl Başkanlığı tarafından İl Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda, iktidarın dış politika yaklaşımı ve yargı süreçlerine yönelik eleştiriler dile getirildi.

Tokat'ta bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıya, CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, CHP PM Üyesi Abbas Ertürk ile çok sayıda partili katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kurtgöz, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Türkiye'nin akılcı, barışçı ve kurumsal bir dış politika yürütmesi gerekirken, ülkemiz kişisel ilişkilerle yönetilen, kurumsallıktan uzak bir dış politikanın içine sürüklenmektedir" dedi.

Bölgesel çatışmalarda diplomasiyi önceleyen bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Kurtgöz, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına da tepki gösterdi. Kurtgöz, "Biz korkmayız, geri adım atmayız. Çünkü bizim gücümüz saraydan değil, halktan geliyor" ifadelerini kullandı.

"Bu örgütün onurlu bir üyesiyim"

Toplantıya katılan CHP PM Üyesi ve Yurt İçi Örgütlenme Koordinatörü Abbas Ertürk de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Davası iddianamesine ilişkin, "Savcı iddianameye, 'Ekrem İmamoğlu örgüt kurmak suretiyle Özgür Özel'i aday yapıp, önce CHP'nin yönetimini ele geçirip, sonra da ülkenin iktidarını ele geçirmeyi planlamıştır' yazmış. Evet, ben de bu örgütün onurlu bir üyesiyim. Önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni değiştirdik, yakında da Tayyip Erdoğan'ın koltuğunu elinden alacağız. Savcının o iddianameye yazdığı tek doğru cümle bu. Ülkenin yönetimini de en kısa zamanda ele geçireceğiz" diye konuştu.

Ertürk, iktidarın yargı eliyle siyaseti dizayn etmeye çalıştığını söyleyerek, "Biz bağımsız yargı kurulduğu zaman da aklanmaya hazırız. Ancak bugün hukukun üstünlüğünün değil, kişisel çıkarların belirleyici olduğu bir süreçten geçiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
