CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya: Sandık Görevlileri Sandıkları Terk Etmesin

ESRA NUR PERVAN
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Yenilgiyi kabul etmek istemeyen, sandık iradesine saygı duymayan iktidar patisinin yetkilileri oradaki görevlileri işi yokuşa sürmeye çalışıyorlar, sonuç tutanaklarını imzalamamaya çalışıyorlar gereksiz yere itirazlar yapıp süreci uzatmaya çalışıyorlar" diyerek sandık görevlilerinin sandıkları terk etmemesini istedi.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, henüz resmi olmayan sonuçlara göre, seçimde önde olduklarını ifade etti. CHP Ortahisar İlçe Başkanlığı binasında yapılan açıklamada İlçe Başkanı Haluk Batmaz, şu ifadeleri kullandı:
"31 Mart yerel seçimlerinin bugün son günündeyiz, seçimi noktalandırdık. Şimdi ıslak imzalı tutanaklarımızı alıyoruz bütün mahallelerimizde akışımız sağlandı. Elimizdeki veriler doğrultusunda ıslak imzalı gerçek tutanaklarla beraber Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Adayımız Ahmet Kaya, Ortahisar'da seçimi aldığını net bir şekilde görüyoruz. Bu doğrultu da şimdi arkadaşlarımız, gerek İlçe Seçim Kurulları'nda diğer arkadaşlarımız itirazda bulunan sandıklarda şu anda görev almaktalar."
"ORADAKİ GÖREVLİLERİ İŞİ YOKUŞA SÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya ise şunları söyledi:
"Bizlere ulaşan verilere bilgilere göre Ortahisar Belediye Başkanlığı seçimlerinde milletimizin taktiri allahın izniyle bizler kazanmış bulunuyoruz. Bu anlamda bizlere omuz veren, destek veren, inanan ve yol yürüyen bütün hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Zor bir işti çok kolay bir iş değildi yaklaşık 115 gündür sahadayız sokaktayız. Biz yola çıkarken karşımızda devasa bir güce karşı mücadele edeceğimizin bilinciyle yola çıktık ama biz Trabzon halkına güveniyorduk, Trabzon'da yaşayan hemşerilerimize güveniyorduk, onların vicdanlı ellerine güveniyorduk. Bizi yanıltmadılar hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bizler şu an elimizde olan verilere göre bu seçimleri kazanmış durumdayız. Ancak şu an öğreniyoruz ki sandık kurullarında AK Parti'nin görevlileri ıslak imzalı sonuç tutanaklarına imza atmıyor. Buradan bütün sandık görevlilerine, bütün Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarıma, orada bize gönül veren hemşehrilerime sesleniyorum; lütfen sandıkların başından ayrılmayın, ıslak imzalı sonuç tutanaklarını alıp partimize ulaştırıncaya kadar bu görev devam etmektedir çünkü yenilgiyi kabul etmek istemeyen, sandık iradesine saygı duymayan iktidar patisinin yetkilileri oradaki görevlileri işi yokuşa sürmeye çalışıyorlar, sonuç tutanaklarını imzalamamaya çalışıyorlar gereksiz yere itirazlar yapıp süreci uzatmaya çalışıyorlar.
"MİLLETİMİZİN İRADESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"
Şunu bilsinler milletimizin iradesinin sonuna kadar sahip çıkacağız, milletimizin iradesi sandığa nasıl girmişse öyle çıkacak. O iradeyi kimsenin çalmasına izin vermeyeceğiz. Gerekirse sabaha kadar sandıkların başında nöbet tutup Trabzonlu hemşehrilerimizin verdiği o anamızın ak sütü gibi oylara sahip çıkacak buradan tekrar yinelemek istiyorum lütfen sandıkların başından ayrılmayın bu önemli bir görevdir. Biz 115 gündür bir güce karşı mücadele verdik devlet gücü, belediyelerin gücü bunun yanında TOKİ'ye, bakanlıklara iş yapan müteahhitlerin gücü hepsi birleşti bize karşı mücadele ettiler. Biz de Trabzon'da galibiyete inanan, bu seçimi kazanacağına inanan, bize gönül veren hemşerilerimizle 115 gündür mücadele ediyoruz, hiç yorulduk demedik, hiç dinlenmek istemedik. Çok önemli bir görev üstlendiğimizin bilincindeydik bu görevin hakkını sonuna kadar vermek için gece gündüz mücadele ettik. Mücadelemizin sonunda istediğimiz muradımıza erdik."
Son Dakika › Yerel › CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya: Sandık Görevlileri Sandıkları Terk Etmesin - Son Dakika
Sanayiciler, su tüketiminin azaltılması ve atık su geri kazanımı konularında çalışmalarını hızlandırıyor. Su kaynaklarının azalmasıyla Türkiye su stresi yaşayan ülkeler arasına girdi. Sanayideki toplam su tüketiminin yüzde 11'i oluşturuyor. Özellikle tekstil sektörü, suyu daha az tüketmeyi sağlayan makine yatırımlarını artırıyor. Tarımda ise modern ve sürdürülebilir sulama sistemlerinin kullanımı önem kazanıyor.
Senegal, şubattan bu yana uğraştığı siyasi krizleri nihayete erdirerek 24 Mart'ta 5'inci cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi ve Nohut Üretimini Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında, Bilecik'te nohut tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi. Vali Şefik Aygöl'ün katkılarıyla yürütülen projede, Bozüyük ve Söğüt ilçelerindeki 200 çiftçiye toplamda 48 ton 'Azkan' cinsi nohut tohumu dağıtıldı. Törene çiftçilerin yanı sıra yerel yöneticiler, parti temsilcileri ve köy muhtarları da katıldı.
İdlib ilindeki yerel sivil toplum kuruluşları, Down sendromlu çocuklara psikolojik destek sunarak, konuşma terapisi ve yaşam becerileri öğreterek topluma kazandırmaya çalışıyor. Beyaz Kalpler adlı merkezde çalışmalar yürütülerek, Down sendromlu çocukların sosyalleşmeleri ve hayatlarını sürdürebilmeleri için destek sağlanıyor. Ancak merkezin fizyoterapi cihazlarına ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.
Depremin vurduğu Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 108 araç kapasiteli Minibüs Garajı'nın açılışı gerçekleştirildi. Garajda şehir içi minibüs yazıhaneleri bulunacak ve şehir içi trafik akışına önemli ölçüde katkı sağlanacak.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Toroslar Spor Kompleksi ve Sosyal Tesisleri Temel Atma’ ile ‘Tarımsal Destek Töreni’ne katıldı. Seçer, "Biz sosyal belediyecilik anlayışını tarihe yazdık. Hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin damgasıyla yazdık ve bunu devam ettireceğiz" dedi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Adnan Menderes Bulvarı'nda yapacakları yenileme çalışmaları hakkında esnafa bilgi verdi. Bulvarın ve çevresinin üstyapısı, kaldırımları, aydınlatma ve peyzaj çalışmaları yapılacak.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın yerel arama kurtarma derneği MAKSAT'ın yaş gününde kentsel dönüşüm konusunda ilçe belediyelerine tam yetki verilmesi gerektiğini belirtti.
Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu. Zühtü Arslan'ın 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolması nedeniyle bugün yapılan seçimde AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu.
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Mart Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında yapıldı.
31 Mart Yerel Seçimleri'ne 10 gün kala vatandaşlar, yönetime gelecek adaylardan beklentilerini dile getirdi. Emekli İhsan Kocadağ, göreve geleceklerden beklentisini 'Bizim tek isteğimiz; kimsenin rızkını yemesin. Adaletli şekilde bizim vergilerimizle elde edilen gelirleri bizim hizmetimize harcasın.' şeklinde ifade etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Fikir Sizden, Destek Bizden' projesi kapsamında tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetinde bulunan kooperatiflere yüzde 75 hibe desteği verilecek. Geçen yıl desteklenen 7 kooperatif, destek sonrası sebze, meyve ve bal üretimine başladı. Başvurular ise Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından alınmaya başlandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?