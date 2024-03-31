CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya: Sandık Görevlileri Sandıkları Terk Etmesin

Yerel

ESRA NUR PERVAN

CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Yenilgiyi kabul etmek istemeyen, sandık iradesine saygı duymayan iktidar patisinin yetkilileri oradaki görevlileri işi yokuşa sürmeye çalışıyorlar, sonuç tutanaklarını imzalamamaya çalışıyorlar gereksiz yere itirazlar yapıp süreci uzatmaya çalışıyorlar" diyerek sandık görevlilerinin sandıkları terk etmemesini istedi.

CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, henüz resmi olmayan sonuçlara göre, seçimde önde olduklarını ifade etti. CHP Ortahisar İlçe Başkanlığı binasında yapılan açıklamada İlçe Başkanı Haluk Batmaz, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart yerel seçimlerinin bugün son günündeyiz, seçimi noktalandırdık. Şimdi ıslak imzalı tutanaklarımızı alıyoruz bütün mahallelerimizde akışımız sağlandı. Elimizdeki veriler doğrultusunda ıslak imzalı gerçek tutanaklarla beraber Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Adayımız Ahmet Kaya, Ortahisar'da seçimi aldığını net bir şekilde görüyoruz. Bu doğrultu da şimdi arkadaşlarımız, gerek İlçe Seçim Kurulları'nda diğer arkadaşlarımız itirazda bulunan sandıklarda şu anda görev almaktalar."

"ORADAKİ GÖREVLİLERİ İŞİ YOKUŞA SÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya ise şunları söyledi:

"Bizlere ulaşan verilere bilgilere göre Ortahisar Belediye Başkanlığı seçimlerinde milletimizin taktiri allahın izniyle bizler kazanmış bulunuyoruz. Bu anlamda bizlere omuz veren, destek veren, inanan ve yol yürüyen bütün hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Zor bir işti çok kolay bir iş değildi yaklaşık 115 gündür sahadayız sokaktayız. Biz yola çıkarken karşımızda devasa bir güce karşı mücadele edeceğimizin bilinciyle yola çıktık ama biz Trabzon halkına güveniyorduk, Trabzon'da yaşayan hemşerilerimize güveniyorduk, onların vicdanlı ellerine güveniyorduk. Bizi yanıltmadılar hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bizler şu an elimizde olan verilere göre bu seçimleri kazanmış durumdayız. Ancak şu an öğreniyoruz ki sandık kurullarında AK Parti'nin görevlileri ıslak imzalı sonuç tutanaklarına imza atmıyor. Buradan bütün sandık görevlilerine, bütün Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarıma, orada bize gönül veren hemşehrilerime sesleniyorum; lütfen sandıkların başından ayrılmayın, ıslak imzalı sonuç tutanaklarını alıp partimize ulaştırıncaya kadar bu görev devam etmektedir çünkü yenilgiyi kabul etmek istemeyen, sandık iradesine saygı duymayan iktidar patisinin yetkilileri oradaki görevlileri işi yokuşa sürmeye çalışıyorlar, sonuç tutanaklarını imzalamamaya çalışıyorlar gereksiz yere itirazlar yapıp süreci uzatmaya çalışıyorlar.

"MİLLETİMİZİN İRADESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Şunu bilsinler milletimizin iradesinin sonuna kadar sahip çıkacağız, milletimizin iradesi sandığa nasıl girmişse öyle çıkacak. O iradeyi kimsenin çalmasına izin vermeyeceğiz. Gerekirse sabaha kadar sandıkların başında nöbet tutup Trabzonlu hemşehrilerimizin verdiği o anamızın ak sütü gibi oylara sahip çıkacak buradan tekrar yinelemek istiyorum lütfen sandıkların başından ayrılmayın bu önemli bir görevdir. Biz 115 gündür bir güce karşı mücadele verdik devlet gücü, belediyelerin gücü bunun yanında TOKİ'ye, bakanlıklara iş yapan müteahhitlerin gücü hepsi birleşti bize karşı mücadele ettiler. Biz de Trabzon'da galibiyete inanan, bu seçimi kazanacağına inanan, bize gönül veren hemşerilerimizle 115 gündür mücadele ediyoruz, hiç yorulduk demedik, hiç dinlenmek istemedik. Çok önemli bir görev üstlendiğimizin bilincindeydik bu görevin hakkını sonuna kadar vermek için gece gündüz mücadele ettik. Mücadelemizin sonunda istediğimiz muradımıza erdik."