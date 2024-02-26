CHP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarından Kent Sorunlarına Odaklanan Açıklamalar - Son Dakika
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Yerel

CHP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarından Kent Sorunlarına Odaklanan Açıklamalar

CHP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar ve İpekyolu Belediye Başkan Adayı Ömer Doğan, seçim bürosunun açılışında kent sorunlarına dikkat çekti ve çözüm için geldiklerini belirtti.

26.02.2024 18:02  Güncelleme: 18:19
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İSHAK KARA

CHP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar, seçim bürosunun açılışında; "Otogar, stat, Van Gölü sorunumuz var. Yıllardır Van'da tapusu verilmeyen binlerce konutlarımız var. Utanarak söylüyorum ama yeni yüzyılda içme suyu sorunumuz var. Çözüm için geliyoruz. Van'ı kayyumlar değil halkımızla yönetmeye geliyoruz" dedi. İpekyolu Belediye Başkan Adayı Ömer Doğan ise "Bir yıl içerisinde 120 gencimiz işsizlikten dolayı inşaatlardan düşüp hayatlarını kaybetmişlerdir. Bugüne kadar bu kenti yönetenler bu sorunu üzerine almamıştır. Biz bu sorunları bilerek aday olduk" diye konuştu.

CHP Van İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında seçim bürosunun açılışını yaptı. Açılışa Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar, İpekyolu Belediye Başkan Adayı Ömer Doğan, Edremit Belediye Başkan Adayı Rıza Uçar, Tuşba Belediye Başkan Adayı Adil sahinoğlu ve çok sayıda partili katıldı.

"KAPI KAPI GEZERE BAŞARABİLİRİZ"

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu şunları söyledi:

"Van'da uzun yıllardan sonra Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 10 bandına yaklaştı. Buna emin olun biz bu kentte daha fazlasını alabiliriz. Ciddi bir çalışma ve emekle hep beraber kazanma şansımız olabilir. Bu kentte CHP'nin üçüncü yol olduğunu anlatmamız lazım. Bizler bunu hep beraber sahada emek göstererek, ev ev kapı kapı gezerek yapabiliriz. Bizim çok geniş imkanlarımız yok ama bizim sizin gibi dostlarımız var. Bu kentte üçüncü aktörleri üretmek zordur ama bir birinden değerli büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız ile birlikte bu yola hep beraber başarıyı getirecek şekilde emek vererek çalışacağız hepimize hayırlı olsun."

"KENTİN SORUNLARINI BİLİYORUZ ÇÖZÜM İÇİN GELİYORUZ"

CHP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar, şunları söyledi:

"Yola çıktık, yerelden genele doğru yürüyeceğiz. Neden aday oldunuz sorusuna; biz 3-5 yıldır siyasetin içindeyiz, sürekli sokaktayız. Kentin tüm sorunlarını biliyoruz. Van'ın çok büyük sorunları var. Van'ın halka olarak boynuna geçirdiği 18. madde sorunu var. İmar sorununu çözmeye çalışacağız. Allah'ın izniyle iktidara geldiğimizde otogar, stat, Van Gölü sorunumuz var. Yıllardır Van'da tapusu verilmeyen binlerce konutlarımız var. Utanarak söylüyorum ama yeni yüzyılda içme suyu sorunumuz var. Çözüm için geliyoruz."

"BİR YILDA GENÇ İNŞAATLARDA HAYATINI KAYBETTİ"

İpekyolu Belediye Başkan Adayı Ömer Doğan ise şöyle konuştu:

"Bu kentin çok ciddi sorunları var: Birinci sorunu imar planıdır. Bir kentin imarı o kentin anayasasıdır. Eğer siz kentin imar sorunu çözemezseniz o kentte işsizlik, yoksulluk olur, ticaret biter her şey biter. Bizim için en önemli konu bu kentin imar sorununu çözmektir. Van Gölü sahilinden Erek Dağı'na kadar hepimizi birbirimize müşterek etmişler. Biz bugün bir sorun yaşamıyoruz ama inanın ki ileride çoluk çocuğumuzun başına büyük bela olacaktır. Bir yıl içerisinde 120 gencimiz işsizlikten dolayı inşaatlardan düşüp hayatlarını kaybetmişlerdir. Bugüne kadar bu kenti yönetenler bu sorunu üzerine almamıştır. Gençlerimiz batıda ölüyor. Dün bile iki cenaze geldi. 120 genci biz trafik kazalarında bile kaybetmedik. Biz bu sorunları bilerek aday olduk."

CHP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarından Kent Sorunlarına Odaklanan Açıklamalar
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarından Kent Sorunlarına Odaklanan Açıklamalar - Son Dakika

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