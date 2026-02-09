Zonguldak'ta CHP'den Dayanışma ve Sosyal Belediyecilik Vurgusu - Son Dakika
Zonguldak'ta CHP'den Dayanışma ve Sosyal Belediyecilik Vurgusu

09.02.2026 10:53  Güncelleme: 12:27
CHP Zonguldak örgütü, Merkez İlçe Başkanı Nazmi Özden'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemekli toplantıda bir araya gelerek, ülke ve kent gündemini değerlendirdi. Toplantıda sosyal belediyecilik, dayanışma projeleri ve yerel yönetimlerin önemi vurgulandı.

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak örgütü, Merkez İlçe Başkanı Nazmi Özden'in ev sahipliğinde yemekli toplantıda bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu buluşmada parti yöneticileri, belediye başkanları ve partililer hem ülke hem de kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programa önceki dönem milletvekili Ali İhsan Köktürk, CHP İl Başkanı Devrim Dural ve eşi Özge Dural, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve eşi Hande Erdem, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci ve eşi Serap Dökmeci'nin yanı sıra CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Şenduran Altuntaş, il ve ilçe yöneticileri, belediye ve il genel meclisi üyeleri, belde belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Programın açılışında konuşan CHP Merkez İlçe Başkanı Nazmi Özden, Zonguldak'ın emeğin başkenti olduğunu belirterek, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Özden, emekçiyi koruyan, gençlere umut veren ve kadınların toplumsal yaşamın her alanında güçlü şekilde yer aldığı bir yönetim anlayışını benimsediklerini ifade ederek, birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Halkla iç içe bir siyaset anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Özden, verilen mücadelenin en güçlü göstergesinin Zonguldak olduğunu söyledi. Madenciliğin ve emeğin kentin temel kimliği olduğunu vurgulayan Özden, "Zonguldak emeğin başkentidir, madencilik emekçinindir. Bizler de bu şehrin insanlara yakışır şekilde gelişmesi, üretenin korunması, gençlerimize umut olunması ve kadınların hayatın her alanında güçlü biçimde yer alması için sosyal belediyecilik anlayışıyla mücadele veriyoruz" dedi.

Özden, önümüzdeki sürecin umut taşıdığını ifade ederek, aynı hedef doğrultusunda birlikte hareket etmenin önemine değindi. Birlik ve beraberliğin en büyük güç olduğunu belirten Özden, sorunlara dokundukça ve çözüm ürettikçe başarının kendiliğinden geleceğine inandığını söyledi. Özden, örgütlü mücadele ve dayanışma sayesinde Zonguldak için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

"CHP'li belediyelerimizin kentlerimizin gelişimi için özveriyle çalıştığını görüyoruz"

CHP İl Başkanı Devrim Dural ise sosyal belediyeciliğin Zonguldak'ta güçlü biçimde uygulandığını söyledi. Belediyelerin ekonomik zorluklara rağmen halkın ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ettiğini ifade eden Dural, dayanışma projeleri, sosyal destek uygulamaları ve halkla doğrudan temas kuran hizmetlerin sürdüğünü dile getirdi.

Dural, şunları söyledi:

"CHP'li belediyelerimizin kentlerimizin gelişimi için özveriyle çalıştığını görüyoruz. Parti örgütümüz ile yerel yönetimlerimiz arasındaki dayanışma her geçen gün daha da güçlenerek devam ediyor. Zonguldak'ın kömür ve emek kenti kimliğini korumak bizim için büyük önem taşıyor. Kent ekonomisini büyütmek ve istihdamı artırmak için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. CHP olarak sosyal adalet ve halk odaklı yönetim anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunmasını kabul etmiyoruz. Demokrasiye ve hukuka olan inancımızı bir kez daha vurguluyoruz. İmamoğlu'nun yürüttüğü siyasi mücadelede yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Bu süreçte CHP örgütleri olarak dayanışma içinde hareket ediyoruz. Yerel yönetimlerimiz ve parti örgütümüz birlik içinde yoluna devam edecektir. Belediye başkanlarımızın ve örgütümüzün arkasındayız. Dayanışma içinde mücadelemizi sürdüreceğiz."

"Belediye yönetiminde ortak akıl ve dayanışma esastır"

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de Zonguldak'ın ihtiyaçlarına odaklanarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Zonguldak için büyük bir ekip ruhuyla çalıştıklarını vurgulayan Erdem, belediye yönetiminde ortak akıl ve dayanışmanın esas olduğunu belirtti. Zaman zaman kamuoyunda farklı algılar oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren Erdem, buna rağmen hizmet üretmeye aynı kararlılıkla devam edeceklerini söyledi. Kentin ve ülkenin hassas bir dönemden geçtiğini belirten Erdem, bu süreçte kimsenin kibirli davranma lüksü olmadığını ifade ederek birlik ve sağduyu çağrısında bulundu.

Erdem, şeffaf ve kolektif bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini kaydederek, belediye meclis üyeleri, parti örgütü ve belediye çalışanlarıyla birlikte Zonguldak'a hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Belediye yönetiminde kamu yararını esas aldıklarını vurgulayan Erdem, bugüne kadar birlikte çalıştıkları meclis üyeleri ve parti yöneticileriyle uyum içinde görev yaptıklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

