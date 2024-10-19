Cibaliye Kampı'na Hava Saldırısı - Son Dakika
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Cibaliye Kampı'na Hava Saldırısı

Cibaliye Kampı\'na Hava Saldırısı

İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti, 85 yaralı var.

19.10.2024 03:39
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na hava saldırıları düzenlediği bildirildi. En az 33 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Saldırılarda 21'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Enkaz altında kalanları kurtarmaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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