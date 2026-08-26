Çiftçi Ahmet'ten Depremzedelere Kavun İmkanı - Son Dakika
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Çiftçi Ahmet'ten Depremzedelere Kavun İmkanı

Çiftçi Ahmet\'ten Depremzedelere Kavun İmkanı
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Ahmet Denizli, kavunları bedava dağıtarak depremzedelere destek oluyor. 50 ton kavun verilecek.

Hatay'da çiftçilik yapan Ahmet Denizli, tüccarın tanesini 5 TL'ye satın almak istediği kavunları satmak yerine 'hayır duası bize yeter' deyip konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara bedava dağıtmaya başladı. Römork dolusu 3 ton kavun vatandaşlar tarafından 5 dakikada bitirilirken, bedava dağıtılacak olan 50 ton kavunun her gün başka konteyner kentlerde dağıtılacağı öğrenildi.

Yaz bereketinin yaşandığı Hatay'da kavunun tanesi tarlada 5 TL'ye kadar düştü. Antakya ilçesi Suvatlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Denizli'nin tarlasında yetiştirdiği kavuna da tüccar 5 TL fiyat verdi. Tarlasında yetişen 50 ton kavunun tanesini 5 TL'den satmaya gönlü el vermeyen çiftçi Denizli, 'Alanların hepsine afiyet olsun, dua yeter bize' sözleriyle kavunları konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara bedava dağıtma kararı aldı. Antakya ilçesi Akçaoca Mahallesi'nde bulunan Bursa Sanayi Odası konteyner kentte 2. gün dağıtımını sürdüren Denizli'nin dağıttığı römork dolusu 3 ton kavun 5 dakikada vatandaşlar tarafından bitirildi.

"5 TL'ye satacağımıza burada gelip, depremzede vatandaşlarımızın hayır duasını kazanıyoruz"

Ürettiği üründen emeğinin karşılığını alamadığını fakat kavunları hayrına dağıtarak vicdanen rahat olduğunu söyleyen çiftçi Ahmet Denizli, "Kavun dağıtımımız 10 gün boyunca sürecek 50 ton kavut dağıtacağım. Tarlamızda yetişen kavunları tamamen ücretsiz dağıtacağız, tamamen Allah rızası için yapılıyor. 3 ton römork dolusu kavun 5 dakikada bitti. Dün de başka konteyner kentlerde dağıttık, bugün burada ve yarın başka konteyner kentlerde dağıtacağım. Tarlada 15 bin TL amele parası veriyoruz toplamaya ve tüccar gelip tanesine 5 TL veriyor. 5 TL'ye satacağımıza burada gelip, depremzede vatandaşlarımızın hayır duasını kazanıyoruz. Alanların hepsine afiyet olsun, dua yeter bize. Emeğimin karşılığını alamadım ama dağıtıyoruz ve vicdanen rahatım" dedi.

"Arkadaşlar getirmişler dağıttılar, biz de geldik kavun aldık"

Çuval dolusu kavunu sırtayan Hüseyin Karpuz, "Allah razı olsun teşekkür ederim. 3 aileyiz çuval dolusu aldım. Allah razı olsun dağıtanlardan. Arkadaşlar getirmişler dağıttılar, biz de geldik kavun aldık" dedi.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çiftçi Ahmet'ten Depremzedelere Kavun İmkanı - Son Dakika

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