Çiftçi Karnabahar Üretiminde Zor Günler Geçiriyor

Yerel

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Aydın'ın Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi'nde kış sebzelerinden karnabahar üreticiliği yapan Ercan Sarıkaya, ürettikleri malları satmakta zorluk çektiklerini, üretilen malın para etmediğini ve girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu söyledi. Sarıkaya, "Buraya verdiğimiz gübrenin torbası bin liranın üzerinde. Mazot öyle biz bunları bir umutla ekiyoruz. Biz bunları işçisi dikimi derken tanesini 10 liradan aşağıya mal edemiyoruz. 15 - 20 lira satarsak para kazanacağız onu da satamıyoruz. Şu anda karnabahar 7 - 8 lira bandında. Bu şartlarla zarar ediyoruz" dedi.

Aydın'ın Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi'nde kış sebzelerinden karnabahar üreticiliği yapan Ercan Sarıkaya, ürettikleri malı satamadıklarını söyledi.

Tarlada karnabahar toplayan bir işçi, "Tarlada işçi parasını kazanıyor. İşçi parasını alıyor. Çiftçi ise para kazanmıyor. Karnabahar şu anda halde çok. Şu anda alıcı yok. İlaç pahalı, gübre pahalı, mazot pahalı, işçi parası 1000 lira. Biz kazanıyoruz ama çiftçinin kazandığını zannetmiyorum" diye konuştu.

Başka bir işçi ise "Biz karnabaharları kesiyoruz. Vatandaşlar güzel yesin diye kesiyoruz. Fakat üründen para kazanamıyoruz. Şu anda karnabahar İstanbul halinde 3 lira 5 lira arasında. Maliyetleri görüyorsun çalışanları görüyorsun her şey ortada. Hükümetimiz sağolsun çiftçi para kazanıyor diyor. Gelsinler kendileri yapsınlar nasıl para kazanılıyor görsünler. Burada çalışan on tane adam var 10 bin lira yevmiye. Bu karnabaharın tanesi 3 lira, bu işin içinden çıksınlar da biz de onları görelim. Bu tarlanın suyu icarı elektriği böyle olunca karşıdan her şey güzel görünüyor. Battık yarın yağmur var traktörlerin maliyeti ağır. Ben mecburum bu malı kesmeye. Bu çalışanlara ekstra mesai ödeyeceğim. Şu anda zararına yapıyoruz başka bir şey değil. Yapacak başka bir şeyimiz de yok. Vatan sağ olsun ne diyelim.

"Bir kumar misali zaten bu çiftçinin işi"

Üretici Ercan Sarıkaya ise şunları söyledi:

"Biz bu karnabaharımızı ağustos ayında ekiyoruz. Biz bu karnabaharın fidanını 3- 4 lira firmalara göre. Buraya verdiğimiz gübrenin torbası bin liranın üzerinde. Mazot öyle biz bunları bir umutla ekiyoruz. Biz bunları işçisi dikimi derken tanesini 10 liradan aşağıya mal edemiyoruz. 15 - 20 lira satarsak para kazanacağız onu da satamıyoruz. Şu anda karnabahar 7 - 8 lira bandında. Bu şartlarla zarar ediyoruz. Bir bunu tarlada kesmesek hepsi gidecek. Durumumuz iyi değil. Çiftçi ne olmuş soran yok çiftçinin arkasında 40 yılı var bu sene olmaz seneye olmaz diye. Havalar kötü gitti mi bu karnabaharı alan satan olmuyor. Bunu vatandaşımız pahalı iken yiyor, şimdi yemiyor ucuz diye. Biz de mağdur oluyoruz işçi masrafı o zaman çıkmıyor. Bunun üretim maliyeti gübresi ilacı mazotu yüksek. Edindiğimiz bilgilere göre patates üreticisi onların da durumu kötü fiyatlar düşük satarsa malını satıyor satamaz ise tarlada kalıyor. Durumumuz kötü.

Bu tarlalar bizim icar. Biz bu tarlaların dekarına 5 bin 6 bin arasında para ödüyoruz. Burada 30- 40 dekara yakın karnabahar diktik. Bunun icar parası bir ayrı. Bunun dışında havalar sıcak gitti mi bu karnabahar satılmıyor. Gittiği yerden çoğu zaman nakliye parasını bile kurtarmıyor. Havalar soğuk olursa mal az olursa o zaman para kazanıyor. Bizim işimiz şans Allah'a kalmış bir şey. Bir kumar misali zaten bu çiftçinin işi genelde böyle."

"Bu aradaki makas farkı pazarcılardan kaynaklanıyor"

Çiftçinin para kazanamadığını, pazardaki fiyatlarla tarladaki fiyatların çok farklı olduğunu söyleyen Sarıkaya, "Pazarcılar bir malı 10 liraya da alsa 50 liraya satıyor. 20 liraya da alsa 50 satıyor. 5 liraya da alsa 50 liraya satıyor. Ucuzken çok alıp düşük fiyata satalım demiyorlar. Onun için bu mal bizim elimizde kalıyor. İstanbul'da malın yüksek olması nakliye yüksek mazotu yüksek oluyor. Marketlerde de aynı. Burada 7- 8 lira orada 50 lira. Bu aradaki makas farkı pazarcılardan kaynaklanıyor. Pazarda yüksek olunca çiftçi kazanıyor zannediyor vatandaşımız bunun için tarlada kaçta olduğunu bilmiyor vatandaş" diye konuştu.