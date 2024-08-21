Çiftçi Zarar Etti, Tarlasını Ekmeyecek - Son Dakika
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Çiftçi Zarar Etti, Tarlasını Ekmeyecek

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde çiftçilik yapan Ali Samet Kocamanoğlu, zarar ettiği için tarlasını bundan sonra ekmeyeceğini söyledi.

21.08.2024 12:31
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde çiftçilik yapan Ali Samet Kocamanoğlu, tarlasını bundan sonra ekmeyeceğini söyledi. Kocamanoğlu, "Biz bitmiş durumdayız. Çiftçi öldü, çiftçi bitti, perişanız. Zaten bu tarlayı bir daha ekmeyeceğiz. Lanet olsun" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı koçlu köyünde yıllardır çiftçilik yapan Ali Samet Kocamanoğlu, zarar ettiği için bundan sonra tarlasını ekmeyeceğini ifade etti. Kocamanoğlu, şöyle konuştu:

"Yıllardan beri köyde ben çiftçilik yapmaktayım her sene daha da kötüye gidiyordu bu sene daha da kötü oldu. Buraya ben arpa ektim, yarısına da buğday ektim. 2 bin liraya burayı sürdürdüm. 3 bin lira tohum parası, 500 lira zehir parası, 6 bin liraya yakın gübre parası. Ayrıca yol dar olduğu için biçerdöver getiremedim, el ile biçtirdim orakçı buldum. 5 bin liraya orakçıya biçtirdim. Patoz çektirme parası verdim 6 bin lira. Ayrıca sapları toplatmak için 4 işçi tuttum. 4 bin lira da işçiye gitti. Toplam bana maliyeti buranın 20 bin lira oldu. Aldığım mahsul ise 1 ton buğday, 2 ton arpa. TMO'nun açıkladığı buğdayın tonuna 9 bin 250 lira veriyor, arpaya da 7 bin 250 lira veriyor ton başına. Hesaba katacak olursak 15- 16 bin lira ancak mahsul yapıyor, ettiğim masraf 20 bin lirayı geçti. Zaten tüccar da o fiyatı vermiyor. Külliyen zarardayız. Biz bitmiş durumdayız. Çiftçi öldü, çiftçi bitti perişanız. Zaten bu tarlayı bir daha ekmeyeceğiz. Lanet olsun."

Çiftçi Zarar Etti, Tarlasını Ekmeyecek
Kaynak: ANKA

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