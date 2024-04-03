Çiftçiler Tarım İl Müdürlüğü tarafından dağıtılan nohutlara tepki gösterdi

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ERKAN KARACA

Çorum'da çiftçiler Tarım İl Müdürlüğünün dağıttığı yüzde 50 hibeli nohutların verimsiz olduğu için rekoltesinin düşük olacağını belirterek, tepki gösterdi.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce törenle çiftçilere tohum dağıtıldı. Tohum almak için Tarım Kredi Kooperatifi önünde uzun süre bekleyen çiftçiler, dağıtılan nohutların ikinci sınıf olduğunu belirterek, verim elde edilemeyeceği gerekçesiyle tepki gösterdi.

"BİZE İKİNCİ KALİTE NOHUT VERİYORLAR"

Çiftçi Ömer Çam, "Bize ikinci kalite nohut veriyorlar. Yüzde 50'si hibe, yüzde 50 paralı. Şu anda burada dağıtılan nohut patozun altındaki eleğin ikinci elekten geçen nohuttur. 3. elemeye geçmiş bu nohut yani. Bunu bize tohum olarak satacak. Çiftçinin eli ayağı kuru gelecek bu sene. Millet nohut yiyemeyecek, nohut olmayacak. Bitmeyecek şeyler burada, hemen hemen yüzde 20 bitmeyecek çünkü kararmış. Elek altı olduğu zaman kalite yüzde 50 düşük olur" dedi.

Hüseyin Saylan ise "Tohum verdikleri ufak, çimlenmesi zayıf oluyor, bu sefer üstünü besleyemiyor. Ondan dolayı çiftçiye bunu veriyorlar. Biz de almak istemiyoruz paramızı da vermiyorlar. Paramızı yatırdık" diye konuştu.

"BU TOHUMLAR KARIŞIK, KALİTESİ BOZUK"

Serdar Demirci şunları söyledi:

"Bir ürünün belli bir kalitede olması lazım bu bir. Kaliteli olarak belirli bir irilikte olacak. Artı karışık olmayacak. Tohum bozuk olmayacak. Şimdi tohum bakın kırıkları var içerisinde. Tohumun içerisinde bozuk kahverengi renkli nohutlar çalık derler buna kalitesiz nohutlar var içerisinde farklı cinsten nohut var içeresinde. Bu nohudu pazara götür 20 liraya almazlar, bunu borsaya tıkalım bunu yani bu tohum olacak kalitede bir nohut değil. 3. 4. sınıf bir nohut, bozuk. Nohutlara bakın bozuk var, kırık var. Kalitesi bozuk ve ben bu ürünü ektiğim zaman karışık nohut çıkacak pazara götürdüğüm zaman ucuz fiyata alacaklar."

Bir kadın çiftçi ise "Bu tohum olmaz. Tohum bir şeye benzemiyor zaten, çakıl çakıl. Normalde nohut düzgün olsa ufak olması önemli değil ama bu kötü." dedi.

"AKP İKTİDARI ŞOV YAPIYOR"

Çiftçilere destek vermek Tarım Kredi Kooperatifine giden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise şunları söyledi:

"En az 2 saattir bu çiftçimiz burada bekletiliyor ve bunu hangi bakanın bir yandaşından aldıklarını bilmiyorum ama onu da öğrenmeye çalışacağım. Gerekli soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vereceğim. Ben de çiftçi çocuğuyum burada 2- 3 çeşit tohum var. Bununla ilgili Ziraat Odası Başkanını da aradım; 'İsteyen çiftçi almasın, parasını geri ödeyeceğiz' diyor. Burada mesele para değil AKP iktidarı şov yapıyor. Çiftçimizi zaten mazotta, gübrede her işte böyle zor durumda bırakıyor. Çorum'da tarımsal sulama göletlerini de yapmadı. Yani yüzde 50'sini hibe veriyorum diye bir şirketi, bir firmayı zengin etmenin alemi yok. Biz buradan Tarım Bakanı'nı, yetkilileri, Vali'yi, Tarım İl Müdürünü uyarıyorum. Bu, çiftçiye verilecek tohum değil. Bunu nereden aldıklarını açıklasınlar. Ben o firmanın kime ait olduğunu, kimlerle iş birliği yaptığını araştıracağım. Bunu da kamuoyu ile paylaşacağım."