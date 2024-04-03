Çiftçiler Tarım İl Müdürlüğü tarafından dağıtılan nohutlara tepki gösterdi

ERKAN KARACA
Çorum'da çiftçiler Tarım İl Müdürlüğünün dağıttığı yüzde 50 hibeli nohutların verimsiz olduğu için rekoltesinin düşük olacağını belirterek, tepki gösterdi.
Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce törenle çiftçilere tohum dağıtıldı. Tohum almak için Tarım Kredi Kooperatifi önünde uzun süre bekleyen çiftçiler, dağıtılan nohutların ikinci sınıf olduğunu belirterek, verim elde edilemeyeceği gerekçesiyle tepki gösterdi.
"BİZE İKİNCİ KALİTE NOHUT VERİYORLAR"
Çiftçi Ömer Çam, "Bize ikinci kalite nohut veriyorlar. Yüzde 50'si hibe, yüzde 50 paralı. Şu anda burada dağıtılan nohut patozun altındaki eleğin ikinci elekten geçen nohuttur. 3. elemeye geçmiş bu nohut yani. Bunu bize tohum olarak satacak. Çiftçinin eli ayağı kuru gelecek bu sene. Millet nohut yiyemeyecek, nohut olmayacak. Bitmeyecek şeyler burada, hemen hemen yüzde 20 bitmeyecek çünkü kararmış. Elek altı olduğu zaman kalite yüzde 50 düşük olur" dedi.
Hüseyin Saylan ise "Tohum verdikleri ufak, çimlenmesi zayıf oluyor, bu sefer üstünü besleyemiyor. Ondan dolayı çiftçiye bunu veriyorlar. Biz de almak istemiyoruz paramızı da vermiyorlar. Paramızı yatırdık" diye konuştu.
"BU TOHUMLAR KARIŞIK, KALİTESİ BOZUK"
Serdar Demirci şunları söyledi:
"Bir ürünün belli bir kalitede olması lazım bu bir. Kaliteli olarak belirli bir irilikte olacak. Artı karışık olmayacak. Tohum bozuk olmayacak. Şimdi tohum bakın kırıkları var içerisinde. Tohumun içerisinde bozuk kahverengi renkli nohutlar çalık derler buna kalitesiz nohutlar var içerisinde farklı cinsten nohut var içeresinde. Bu nohudu pazara götür 20 liraya almazlar, bunu borsaya tıkalım bunu yani bu tohum olacak kalitede bir nohut değil. 3. 4. sınıf bir nohut, bozuk. Nohutlara bakın bozuk var, kırık var. Kalitesi bozuk ve ben bu ürünü ektiğim zaman karışık nohut çıkacak pazara götürdüğüm zaman ucuz fiyata alacaklar."
Bir kadın çiftçi ise "Bu tohum olmaz. Tohum bir şeye benzemiyor zaten, çakıl çakıl. Normalde nohut düzgün olsa ufak olması önemli değil ama bu kötü." dedi.
"AKP İKTİDARI ŞOV YAPIYOR"
Çiftçilere destek vermek Tarım Kredi Kooperatifine giden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise şunları söyledi:
"En az 2 saattir bu çiftçimiz burada bekletiliyor ve bunu hangi bakanın bir yandaşından aldıklarını bilmiyorum ama onu da öğrenmeye çalışacağım. Gerekli soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vereceğim. Ben de çiftçi çocuğuyum burada 2- 3 çeşit tohum var. Bununla ilgili Ziraat Odası Başkanını da aradım; 'İsteyen çiftçi almasın, parasını geri ödeyeceğiz' diyor. Burada mesele para değil AKP iktidarı şov yapıyor. Çiftçimizi zaten mazotta, gübrede her işte böyle zor durumda bırakıyor. Çorum'da tarımsal sulama göletlerini de yapmadı. Yani yüzde 50'sini hibe veriyorum diye bir şirketi, bir firmayı zengin etmenin alemi yok. Biz buradan Tarım Bakanı'nı, yetkilileri, Vali'yi, Tarım İl Müdürünü uyarıyorum. Bu, çiftçiye verilecek tohum değil. Bunu nereden aldıklarını açıklasınlar. Ben o firmanın kime ait olduğunu, kimlerle iş birliği yaptığını araştıracağım. Bunu da kamuoyu ile paylaşacağım."
Son Dakika › Yerel › Çiftçiler Tarım İl Müdürlüğü tarafından dağıtılan nohutlara tepki gösterdi - Son Dakika
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, seçimlerde yöneticilere 'dur' mesajı vererek gençlerin aktif olabileceğini gösterebileceklerini söyledi. Baş, Türkiye'nin değişim rüzgarını bütün dünyada sergilemek istediklerini belirtti ve seçmenlere BTP'yi desteklemelerini çağrısında bulundu.
İçerenköy Mahalle Muhtarlığı adayı Ömer Akın, seçim pankartına yazdığı 'Dünya fani, ölüm ani. Bir oy versen, ne olur yani?' yazısıyla gündem olmuştu. Ancak seçimlere bir hafta kala Akın, adaylıktan çekileceğini duyurdu. Akın, pankartıyla farkındalık oluşturmak istediğini ve toplumsal bir farkındalığa dönüştürmek amacıyla bu adımı attığını belirtti.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon, havaların ısınması, ramazan ayı ve yerel seçimlere az süre kalması dolayısıyla sona erdi. Sezonda yaklaşık 250 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan merkezdeki otel müdürü, önümüzdeki sezon daha güzel ve uzun pistlerle karşılamayı planladıklarını belirtti.
AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, seçim çalışmaları kapsamında Türk Ocakları Malatya Şubesi'ni ziyaretin ardından Cevatpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Geçit, seçimlerin önemine vurgu yaparak, Malatya'nın kalkınması için doğru karar verilmesi gerektiğini belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Teşkilat İftar Programı'nda Türkiye'de örnek bir model olarak gösterilen Cumhur İttifakı ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç; 'Ağabey kelimesinin ağırlığı altında sizlere bundan sonraki süreçte daha da fazla layık olma adına gereken çabayı göstereceğinizden hiç şüpheniz olmasın' dedi.
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek olan Büyük İstanbul Mitingi öncesi Atatürk Havalimanı çevresinde güvenlik önlemlerini inceledi. Binlerce vatandaşın ve siyasetçinin katılması beklenen miting alanında güvenlik önlemleri arttırıldı ve sağlık ekipleri hazır bulundu.
AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, Nizamlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Şahin de Ulupınar'a destek verdi.
31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, araştırma kuruluşları, siyasi analistler ve sosyologlar, İstanbul'daki Kürt seçmenlerin eğilimlerini analiz etmeye ve değerlendirmeye devam ediyor. Kürtler üzerine araştırmalarıyla tanınan isimlere göre, Kürt seçmenler, kimlik tartışmalarının yanı sıra şehrin günlük yaşamına ilişkin verilen hizmetler ölçeğinde de oy kullanma eğilimi gösterecek. Araştırmacı Reha Ruhavioğlu, “İmamoğlu'nun muhalefette olması, muhalefet blokunun güçlü lideri olması ve Kürt seçmeninin de Erdoğan ve iktidar karşıtı olması, bu oy geçişkenliğini kolaylaştırıyor. Kürtlerin İmamoğlu'na açtığı kredi hala devam ediyor gibi görünüyor” dedi. Yazar Emine Uçak Erdoğan da 2019 yılında başörtülü kadınların belediyenin hizmetlerinden dışlanıp dışlanmayacağı endişesi olduğunu ancak beş yıllık süreç içinde korkulacak bir şey olmadığının görüldüğünü bunun da oy tercihlerini etkileyeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini bugün İstanbul'da gerçekleştirecek. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan "Yeniden İstanbul" mitingine katılacak Erdoğan'ın emekliye 5 bin TL'lik seyyanen zammın da aralarında olduğu bir müjde verebileceği konuşuluyor. Söz konusu iddiaların sorulması üzerine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bundan önceki mitinglerde de çok farklı konularda mesajlar vermişti bugün de olabilir" dedi.
Senegal'de cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi başladı. Başkent Dakar ve çevresindeki bazı oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip Senegal'de 7,3 milyon seçmenin, 807'si ülke dışında olmak üzere 16 bin 440 oy verme merkezinde oy kullanması bekleniyor. Oy verme sürecinde birçok ülkeden 2 binden fazla gözlemci görev yapıyor. 19 adayın yarıştığı seçimin galibi ülkenin 5'inci cumhurbaşkanı olacak.
Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Dağgüney köyü yakınlarında yapılmak istenen mermer ocağına karşı toplanan köylüler Dünya Su Günü'nde eylem yaptı. Kocasu Deresi'nin tehlikede olduğunu belirten köylüler, suyun ve doğanın kirletilmesini istemediklerini vurguladı. Köy sakinleri, tarım arazilerinin ortasına kurulan mermer ocağının kapatılması için dava açtı. Eyleme destek verenler, mermer ocaklarının bölgedeki su kaynaklarını ve doğayı tehdit ettiğini ifade etti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Mahallesi'nde yaptığı mitingde hizmetlerini anlattı ve gelecek projelerini açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?