Çiftçilerin Destek Ödemesi Gecikti

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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt geneli birçok ilde 2023-2024 sezonu tarımsal destekleme ödemesini yapmasına karşılık Yozgat ve Sivas'ta henüz ödemenin yapılmaması, bahar ayında ekim yapmaya hazırlanan bölge çiftçilerini zor durumda bıraktı. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, "14 liralık gübre 19 lira oldu, 45 liralık mazot 49 lira oldu. Bu giden para çiftliğini cebinden gidiyor. Ne kadar erken alırsak çiftçi de o kadar ihtiyacını giderecek" dedi.

Türkiye'nin en fazla hububat üretiminin yapıldığı iller arasında yer alan Yozgat'ta, çiftçi 2023-2024 yılı üretim sezonunda hasadını yaptığı hububatını Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ağustos ayı içerisinde teslim etti. Önceki yıllarda en fazla 50 gün sonra destekleme pirimi ödemesini banka hesabında gören çiftçi, alacağı paraya güvenerek borçlandı. Ödemenin 6 aydır yapılamaması nedeniyle çiftçi borcunu ödeyemediği gibi, ilkbaharda ekimini yapacağı ürünlerin tohumunu, gübresini, mazotunu da alamadı.

Prim ödemesinin zamanında yapılması halinde 14 liraya alabilecekleri gübreyi şimdi 19 liraya almak zorunda kaldıklarını belirten Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi çiftçilerinden Cengiz Murat, "Buğday destek paraları, gübre destek paraları yatırılmadı. Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesindeyim, gübreler gitgide artıyor. Bahar gübresini almamız için destek paralarını bir an önce yatmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"14 liralık gübre 19 lira oldu, 45 liralık mazot 49 lira oldu"

Tarım sektöründe girdi maliyetlerinin sürekli arttığını kaydeden Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Bu 8'inci ayda verdiğimiz, ofislere verdiğimiz buğday prim parası, konuştuğumuz konu. Her sene bir ayda, iki ayda veriliyordu. Şu an yaklaşık 8'inci ayda verdik, ikinci ayda bitti, 6 ay bitti, çiftçimiz de bu para gelece diye ister istemez borçlandı. Çiftçiler, o parayı dört gözle bekliyor. Yaklaşık 30 il ülke genelinde ödendi. Yakın çevremizde Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, akabinde Konya ödendi, bu bölgede Sivas ile Yozgat kaldı. Bunun gerekçesi de 'biraz meblağ yüksek tuttuğundan' dediler. Biz 15 gündür sayın vekillerimizle de birebir görüşüyoruz, bununla ilgili, bunun acil ödenmesi gerektiğini beyan ediyoruz. Gerekçemizde şu; 14 liralık gübre 19 lira oldu, 45 liralık mazot 49 lira oldu. Bu giden para çiftçinin cebinden gidiyor. Ne kadar erken alırsak çiftçi de o kadar ihtiyacını giderecek. Gerek yani borcunu ödeyecek gerek gübresini alacak, mazotunu alacak. Çünkü bahar geldi, baharla birlikte nohut ekilecek, gübre atılacak, ilaç atılacak, bunlar zaruri ihtiyaç. Bir de ilimiz biliyorsunuz Türkiye'de kalkınmada çok gerilerde, sıcak para memlekette az. Özellikle yüzde 70'i tarıma dayalı bir il, ondan dolayı acil verilmesi gerekiyor. Bunu sayın büyüklerimiz, yetkililerimiz ilin hassasiyetini görmesi lazımdı ama ne hikmetse çok gerilere bıraktılar. Sayın vekillerle görüştüğümüz kadarıyla, Mart'ın 7'si ne kadar ödenemez. Mart'ın 7'sinde ödeyeceğiz, derler. Zaten Türkiye genelinde de 17'sinde bitirecekler bu prim parasını. İlimizde bunu çok geciktirdiler, çok önce ödenmesi lazımdı. İnşallah 7'sinde ödenir.

İleri tarihlerde, bu buğday pirimi çıktığında bir ayda, 40 günde, 50 günde alıyorduk. Bu sene 6 ay sürdü, hala alamadık. Bunu da çok bekleyen var, bu primi. Borçlanmış, inşaat yaptıysa, inşaat malzemesi parasını prim parasını alınca ödeyeceğim demiş. Düğün yaptıysa, mobilya parasını, pirim parasıyla ödeyeceğim demiş ama bugün bu gecikince herkes sıkıntıya düştü. Meblağ da ufak değil, 100 ton buğday satan bir insan yaklaşık 170 bin lira alıyor, az bir para değil. Ondan dolayı da bunun acil ödenmesi gerekiyor. Türkiye genelinde ilk dörde giriyor bizim ilimizin prim parası, 1.2 milyar. Az bir para değil, ister istemez piyasayı biraz etkileyecek, faydası olacak."