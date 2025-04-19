Çiftçilerin Sorunları Gündeme Taşındı - Son Dakika
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Çiftçilerin Sorunları Gündeme Taşındı

Çiftçilerin Sorunları Gündeme Taşındı

Nilüfer'de düzenlenen söyleşide, çiftçilerin sorunları ele alındı ve tarımdaki dönüşüm tartışıldı. Katılımcılar, tarım politikalarındaki belirsizliklere değinirken, çiftçilerin dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladılar.

19.04.2025 11:12  Güncelleme: 11:14
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Çiftçinin sorunlarını gündeme taşımak ve tarımdaki dönüşümü tartışmak amacıyla Nilüfer'de düzenlenen söyleşide, "Bu mücadele geleceğe sahip çıkma mücadelesidir" vurgusu yapıldı.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Kent Konseyi Çevre Meclisi iş birliğiyle, "17 Nisan Uluslararası Çiftçi Mücadele Günü" kapsamında çiftçilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla söyleşi düzenlendi.

Pancar Deposu'nda gerçekleşen " Türkiye'de Çiftçi Örgütlenmesi ve Sorunları" başlıklı etkinliğin konuşmacıları CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Akbelen direnişiyle tanınan İkizköy Muhtarı Nejla Işık ve Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey oldu. Moderatörlüğü ise Nilüfer Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Fikri Gizir üstlendi.

Söyleşiye Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Bukle Erman ve Zerrin Güleş, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Semiha Öztan, NİLKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ayyılmaz, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmalarında söz alan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, tarım nüfusunun sürdürülebilirliği üzerine dikkat çekerek, bu yapının verimli kaynaklarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Çevre Meclisi Başkanı Semiha Öztan da 17 Nisan'ın çiftçiler açısından taşıdığı önemi ifade etti.

NİLKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ayyılmaz ise tarımdaki ekonomik zorlukların çiftçileri üretimden uzaklaştırdığını belirterek, "Daha fazla çiftçiye ulaşmalı, çiftçi sendikalarını desteklemeliyiz. Dayanışma içinde olmalıyız" dedi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman da konuşmasında, "Tarım politikalarındaki belirsizliklere rağmen üretmeye devam eden çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu mücadele geçim değil, geleceğe sahip çıkma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından çiftçilerin sorunlarına yönelik söyleşi gerçekleştirildi.

"Sözleşmeli tarım dayatıldı"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, dünyada yaşanan savaşlar ve krizlerin tarımda dönüşüm olduğunu belirtti. Türkiye'de tarıma yeterli destek verilmediğini dile getiren Sarıbal, "Amerika, kooperatifler üzerinden planlı bir kalkınma modeli geliştirdi. Türkiye'de ise çiftçiye dayatılan sözleşmeli tarım sistemi, üreticiyi sürekli zarara uğratan bir yapıya dönüştü" dedi.

"Direniş ekmek mücadelesidir"

İkizköy Muhtarı Nejla Işık ise Akbelen'de yürütülen çevre mücadelesinin aynı zamanda bir üretim ve yaşam mücadelesi olduğunu belirtti. "Biz büyük şirketlere karşı başımız dik durduk. Kimseye boyun eğmedik. Bu mücadele sayesinde Akbelen'i dünya duydu" diyen Işık, çiftçiliğin her geçen gün zorlaştığını ve tarıma sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey ise çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, "İlçemizde 160 bin dönüme yakın ekiliş alanı bulunuyor. Ancak bunların yalnızca yarısı resmi kayıtlarda yer alıyor. Planlı üretim için öncelikle doğru verilere ulaşmamız gerekiyor" dedi.

Etkinliğin sonunda katılımcılar konuşmacılara merak ettikleri soruları yöneltti. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çiftçilerin Sorunları Gündeme Taşındı - Son Dakika

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