Çifteköprü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Cankurtaran\'da yapılması planlanan mesire alanı projesine tepki gösterdi

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UĞUR İSTANBULLU/ARTVİN

(ARTVİN) - Çifteköprü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, Cankurtaran'da turizm adı altında yapılması planlanan mesire alanı projesine tepki gösterdi. Kooperatif üyesi Dursun Ali Koyuncu "Biz Cankurtaran bölgesinin doğal yapısının korunmasından yanayız çünkü oranın doğal yapısı bozulduğu zaman özellikle köyde yaşayanlar olarak bizim de huzurumuz bozulacak" dedi.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü köyündeki Cankurtaran mevkisinde yapılmak istenen mesire alanına, köy halkı tepki gösteriyor. Artvin Yeşil Derneği'ni ziyaret eden Çifteköprü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, bölgede yaşanan sorunları paylaştı.

Çifteköprü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinden Dursun Ali Koyuncu, şunları anlattı.

"Cankurtaran'da bir konaklamalı mesire alanı projesi var ve biz bu projenin yanlış olduğunu, ormanlık alanda kati suretle turizmin yapılmayacağını söyledik. Daha önce taş ocağı diye bizden istenen bölgenin turizm adı altında istenmesi bizim için şaibeli bir durumdur. Çünkü taş ocağı için istenen bölge, şu anda turizm adı altında isteniyor. Kimse turizme karşı çıkmaz ve masumane bir talep o yüzden önce turizmle bu bölgeye girelim ve bu bölgenin orman vasfını yitirtelim, ardından da o bölgede de yerin altındaki değerleri çıkaralım diye düşünüyorlar. Cankurtaran bölgesi şu anda Tema Vakfı'nın yayınlamış olduğu haritalarda maden sahası ruhsatlandırması içinde. Şirket sahibi ne köylüyü dinledi ne köy muhtarını dinledi ne köy kooperatifini dinledi, hiç kimseyi dinlemedi. Bu ihaleye girilmemesini söylememize rağmen, kati suretle burada turizm yapılamayacağını söylememize rağmen şirket ihaleye girdi. Şu anda ihalenin ağaç kesim noktasına gelindi ve yer teslimatları yapıldı. Ağaç kesimleri yapılacak ardından da turizm adı altında yapılacak tesisler için Cankurtaran'a girilmek isteniyor. Şu anda köyün yüzde 80'inin karşı olduğu bir proje. Çünkü biz biliyoruz niyet turizm değil. Turizm yapıldığı zaman o bölgede turizm amaçlı kullanılacak imara açık çok alan var ve ormana girilmeden de turizm faaliyetleri yapılabilinir. İşte bu yüzden de hiçbiri samimi değil ve bizde o bölgeye kati suretle girilmemesi için mücadele etmeye devam ediyoruz.

Konuyla ilgili daha öne Hopa Belediye Başkanı, Hopa CHP ilçe örgütü ve Belediye Meclis üyeleriyle görüştüklerini aktaran Koyunca, "Borçka'da görüşmelerimiz olacak. Biz o bölgede kati suretle ağaç kesilerek, doğa katledilerek turizm yapılmasından yana değiliz. Biz o bölgenin doğal yapısının korunmasından yanayız çünkü oranın doğal yapısı bozulduğu zaman özellikle köyde yaşayanlar olarak bizim de huzurumuz bozulacak. Bizim huzurumuzun bozulmasını istemiyoruz çünkü Cankurtaran bölgesi 600 metre rakımında, yayla havasına sahip bir bölgedir. Hopa'dan ya da Borçka'dan yarım saat mesafedeki bir alanda serinleyebiliyorsunuz ve o yüzden de oranın doğal yapısını korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Köyümüze dokunulmasını istemiyoruz"

Köylerine dokunulmamasını isteyen İlknur Genç de "Ben Borçka'da yaşıyorum, çok sıcak, nefes alamıyorum. Akşam olsun da köyüme gidip nefes alayım istiyorum ama onlar nefes almamı engellemeye çalışıyorlar işte bu yüzden bu projeye karşıyım, dokunmasınlar köyüme" dedi.

Süheyla Altınkaya, "Borçka Çifteköprü köyündenim. Hopa'da yaşıyorum. Köyümüzde ağaçların kesilmesini istemiyoruz, köyümüzde rahat bir nefes almak istiyoruz, hayvanlarımızın ve insanlarımızın olduğu yerde daha temiz bir çevre istiyoruz ve bunun için taş ocağını da turizm tesisini de istemiyoruz" diye konuştu.

Çifteköprülü bir başka vatandaş da "Ben 26 yıldır köyde yaşıyorum. Kışları Hopa'ya iniyorum, yazın Cankurtaran'a çıkıyorum. Köyümde bağım, bahçem var. Köyümüz çok güzel, havasıyla suyuyla. Maden ocağını geçtim, turizmcilik bile katliamdır benim için. Sadece insanlar değil bizim köyde bir sürü hayvan yaşıyor, kimse hayvanları düşünmüyor. Ormanı katletmek o hayvanları katletmek demektir." şeklinde konuştu.