Çiğli Belediyesi'nden Evcil Hayvan Sahiplendirme Platformu - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi'nden Evcil Hayvan Sahiplendirme Platformu

Çiğli Belediyesi, 'Bir dost edin, bir hayat kurtar' sloganıyla evcil hayvanların sahiplendirilmesi amacıyla platform kurdu. Başkan Yıldız, projeyle tüm canlıların güvenle yaşadığı bir Çiğli oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

17.09.2024 12:17  Güncelleme: 14:02
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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, "Bir dost edin, bir hayat kurtar" sloganı ile can dostları yeni yuvalarına kavuşturmak amacıyla Evcil Hayvan Sahiplendirme Platformu'nu kurdu. Belediyenin internet sitesi üzerinden verilen hizmeti değerlendiren Başkan Onur Emrah Yıldız, "Bu uygulama ile Çiğli'mizi tüm canlıların güvenle yaşadığı bir kent haline getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün "Bir dost edin, bir hayat kurtar" sloganı ile hayata geçirdiği uygulama ile sokaktaki hayvanların yaşam kalitesini artırmak hedefleniyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bakım ve tedavi işlemleri için geçici süreliğine barınaklarda misafir ettiği hayvanların bir yandan işlemleri yapılırken diğer yandan fotoğrafları ve bilgileri Hayvan Sahiplendirme Platformu'na yüklenerek güvenli ve kalıcı yuva edinmesi sağlanıyor.

Tüm canlıların güvenle ve huzurla yaşadığı bir Çiğli için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yıldız, şunları söyledi:

"Çiğli Belediyesi olarak, yalnızca insanlara değil ilçemizdeki tüm canlılara eşit hizmet sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sokaklarda yaşayan can dostlarımızın beslenme ve tedavi gereksinimlerini düzenli olarak karşılıyoruz. Bunların yanı sıra en temel ihtiyaçları olan barınma konusuna köklü çözüm bulmak için Veteriner İşleri Müdürlüğü'müz aracılığıyla bir proje başlattık. İlçemizde yaşayan kimsesiz hayvanları sahiplenmek isteyen hayvanseverler, belediyemizin web sitesi üzerinden kolayca can dostlarını bulabilecek ve birlikte yeni bir hayata başlayabilecek. Her canlının yaşama hakkının kutsallığına inanan bireyler olarak öldürmeyi değil, en iyi şartlarda yaşatmayı seçiyoruz. Duyarlı Çiğli halkının desteğiyle can dostlarımızın yaşamlarını sıcak yuvalarında sürdüreceğine inanıyorum."

İnternet sitesinde sahiplendirilmeyi bekleyen kedi ve köpeklerin fotoğrafları, cinsleri, cinsiyetleri, yaşları ve sağlık durumları gibi detaylı bilgiler yer alıyor. Ayrıca, sahiplendirme süreci hakkında bilgilendirici içerikler ve başvuru formları da bulunuyor. Proje hakkında daha fazla bilgi almak ve sahiplendirme sürecine dahil olmak isteyenler, 'www.cigli.bel.tr' sitesini ziyaret edebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çiğli Belediyesi'nden Evcil Hayvan Sahiplendirme Platformu - Son Dakika

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