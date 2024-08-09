Cihat Arslan, Yozgat Belediyesi Bozokspor'un tesislerini ziyaret etti

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, 2'inci Lig, 1'inci Lig ve Süper Lig'de takım kaptanlığını yaptığı bir zamanlar Yimpaş Yozgatspor'un kullandığı, şimdi ise TFF 3. Ligi 3. Grup'ta mücadele edecek Yozgat Belediyesi Bozokspor'un kullandığı tesisleri ziyaret etti. Cihat Arslan, kendisinden önce kaptanlık görevini üstlenen Şaban Akyol ile kendisinden sonra kaptanlık yapan Yozgat Belediyesi Bozokspor'un teknik direktörü İlhan Özbay ile bir araya geldi, değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Cihat Arslan, şampiyonluk yaşadığı kulüp tesislerinde duygu dolu anlar yaşadı. Kulüp tesisleri önüne kendi elleriyle diktiği ağaçların büyüyüp meyve vermesinden mutlu olduğunu belirten Arslan, "Burada bir dikili ağacımın olmasından dolayı mutlu oldum" dedi. Arslan, şöyle konuştu:

"İsa abi vardı bizim malzemeci, bir gün baktım burası çok uygun, dedim 'abi nereden bulabiliriz fidan', o da 'kaptan' dedi 'pazarda satılıyor'. Bir tane pikap tuttuk, gittik beraber 33 tane fidan aldık, diktik. Herhalde arka tarafta inşaatlar olunca bazıları gitmiş ama bunları görünce inanın ki çok gurur duydum. En azından bir dikili ağaç hatıra olarak bırakmışız. Yozgat'ı biz çok seviyoruz, aile olarak çok seviyoruz. Hanım da seviyor, çocuklar da seviyor. Ben dışarıda diyorum, 'Yozgat'ın fahri hemşehrisiyim'. Yozgat'ta oynadım, Yozgat'ta değer gördüm. Yozgat'a da ben de çok hizmet ettim. Bizim de hocamıza destek için geldik. Bizim kendi kardeşimiz, bizim kaptanlığını yaptığım, bizden sonra da kaptanlık yapan bir kardeşimiz. İnşallah çok güzel günler yaşar Yozgat."

"Ankaragücü'nün şampiyonluğu için de biz bütün enerjimizi harcıyoruz"

MKE Ankaragücü'nün ligdeki hedefi konusunda da değerlendirmelerde bulunan tecrübeli teknik direktör Arslan, şunları söyledi:

"Ankaragücü'nü çok önemli bir camia, çok büyük bir camia, geçen sene çok da hak etmediği şekilde düştü. Tekrar şampiyonluk için bütün uğraşlarımız ve hedeflerimiz. Şanlıurfaspor'da benim geçen sene ve dokuz sene önce de çalıştığım bir kulüp. Hem Urfa'yı hem Urfaspor'u çok seviyorum ama mesleğimiz gereği tabii ki artık Ankaragücü, Ankaragücü'nün şampiyonluğu için de biz bütün enerjimizi harcıyoruz. Ankara'ya gelmişken de tabii ikinci memleketim olan Yozgat'a da gelmek istedim. Hem Şaban (Akyol) abiye hem İlhan'a (Özbay) başarılar dilemek için geldim. Bizim zamanımızda yaşanan şampiyonluklar onlara da nasip olur. Çok daha güzel günler tekrar Yozgat'ımıza, Bozoksporumuza nasip olur. Onlara destek için geldim, ziyarete geldim. Hafta sonu önemli bir maç, artık lig başlıyor. Üç tane hazırlık maçı yaptık, Ankaragücü olarak, daha mağlubiyetimiz yok çok şükür. Kayserispor'u 3-1 yendik, Samsunspor'la 1-1, sonrasında da TSYD turnuvasında da Gençlerbirliği'ni 4-0 yendik. Transfer teklifleri olan oyuncularımız var. Biraz o yönde birkaç gün huzursuzluk yaşadık. Dün yönetim kuruluyla beraber yapmış olduğumuz toplantıda kimsenin gitmesine de müsaade etmeyeceğiz. Artık transferi de kapattık, gelecek oyuncumuz da yok. Bunun kamuoyunun da bilmesi gerekiyor ve bu maçı kazanıp rakibimize saygı duyuyoruz. Ama şampiyonluğa oynadığımız için zorlu bir maç bekliyorum, kazanmayı da bekliyorum."

"Kampa gideceğiz, ondan sonra hedeflerimizi konuşabiliriz"

Yozgat Belediyesi Bozokspor teknik direktörü İlhan Özbay da "Biz Cihat abinin elinde büyüdük. Biraz önce dediniz, üç nesil Şaban abi, Cihat abi ve ben de kaptanlık yaptım. 10 gün önce kurulmuş bir yönetim, ortada hiçbir şey yok, futbolcu yok, tesis yoktu. Sağ olsun Kazım Arslan başkanımız tesisleri verdi. Başkanla ve yönetim kuruluyla da 10 gün içerisinde çok büyük işler yaptık. Sıfırdan bir takımdı, şu anda 22-23 kişilik bir kadro kurduk. Hedefleri şu an söylemek çok erken, oyuncuları tanıyoruz. Daha yapacağımız transferler var. Kampa gideceğiz, ondan sonra hedeflerimizi konuşabiliriz" diye konuştu.