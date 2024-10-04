Çıldır Gölü\'nde Büyüleyici Gün Batımı

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Çıldır Gölü'nün mest eden gün batımı manzarası

ARDAHAN - Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır Gölü, gün batımının göl ile buluştuğu anlarda ortaya çıkan görsel şöleni mest etmeye devam ediyor.

Kıyı şeridinde bulunan balıkçı restorandın bulunduğu alandaki ağaçlara takılan farklı ışıklar gün batımı ile birleşince, adeta kartpostallardan fırlamış gibi bir manzara sunuyor. Çıldır Gölü, her mevsimde etkileyici doğasıyla görenleri adeta mest ediyor. Ancak, kış mevsiminde, gölün yüzeyini kaplayan 80 santimetreye kadar ulaşan buz tabakasıyla adeta masalsı bir atmosfer oluşturuyor. Beyazın ve mavinin muhteşem dansını sunan bu doğal güzellik, bölgenin en etkileyici noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Gölün tamamen buz tutmuş yüzeyinde yürümek, adrenalinle dolu eşsiz bir deneyim sunuyor.

Çıldır gölü kıyısında bulunan balıkçı restoranın sahibi Atalay Uzunkaya, göl kıyısındaki ağaçları ışıklandırdı. Gün batımı saatleri geldiğinde, İskele ve göl kıyısında adeta başka bir dünya beliriyor. Göl kıyısında toplanan insanlar, gün batımı ile ışıkların göle yansıması sonrası oluşan muhteşem manzarayı izleyerek bu anın tadını çıkarıyor. Çıldır Gölü'nün yüzeyi, güneşin batarken oluşturduğu renk geçişleriyle de adeta dans ediyor.