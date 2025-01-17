Çilimli\'de Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenlendi

Yerel

Çilimli Kaymakamı ve Belediye Başkanı, muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi.

Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ile birlikte Çilimli Millet Bahçesi'nde, İl Genel Meclis Üyeleri, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, talep ve isteklerini dinledi.

Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, "Birlik ve beraberlik düsturuyla bir araya gelerek istişare toplantısını gerçekleştirdik. Demokrasimizin ve yerel yönetimlerin ayrılmaz unsurları olan muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Toplantıda, muhtarlar çeşitli konularda görüş ve önerilerini paylaşarak, Çilimli'nin daha iyi olması için gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulundular. - DÜZCE