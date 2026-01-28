Pazarcı esnafını dinlediler - Son Dakika
Pazarcı esnafını dinlediler
28.01.2026 12:23  Güncelleme: 12:25
Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay ve Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, ilçedeki pazaryerinde esnaflarla bir araya gelerek, onların talep ve önerilerini dinledi. Esnafın ekonomik ve sosyal hayattaki önemi vurgulandı.

DÜZCE (İHA) – Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ile birlikte ilçede kurulan pazaryerini ziyaret etti.

Çilimli ilçesinde pazaryerinde tezgah açan esnaflarla bir araya gelen Kaymakam Alpay ve Başkan Yıldız, esnafla bir süre sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Pazaryerinde yapılan incelemelerde, esnafın mevcut durumu ve vatandaşların alışveriş yoğunluğu hakkında bilgi alındı. Kaymakam Furkan Alpay, esnafın ilçenin ekonomik ve sosyal hayatındaki önemine dikkat çekerek, emeğin ve alın terinin değerli olduğunu vurguladı. Başkan Yıldız da esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek, belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Pazarcı esnafını dinlediler
