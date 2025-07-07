Çınar Dalı Öğretmeni Hayattan Kopardı

Kocaeli'nde çınar ağacından kopan dalın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretmen Erdem Ulak, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

Dün saat 14.30 sıralarında Gölcük ilçesi Yalı Mahallesi Saniye Altun Caddesi'nde meydana gelen olayda anıt niteliğindeki bir çınar ağacında kopan büyük dal parçası matematik öğretmeni Erdem Ulak (29) ile iki kişinin üzerine düştü. Olayda ağır yaralanan Ulak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Talihsiz öğretmenin cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirildi. Ulak için Safranbolu Ulu Cami'de ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Genç öğretmenin naaşı, dualarla aile mezarlığına defnedildi.

İzmit Yenimahalle Ortaokulu Müdürü Ahmet Batmaz, haberi aldığında çok büyük üzüntü yaşadığını belirterek, genç öğretmen Ulak'ın örnek bir insan olduğunu kaydetti.

Cenazeye Ulak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KARABÜK