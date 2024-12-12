Cinayet zanlıları Erciş'te yakalandı

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Cinayetten aranan iki kişi yakalandı

BİTLİS - Bitlis Valiliği, "kasten adam öldürme" suçundan 21 yıl 18 hapis cezası bulunan iki şahsın Van'ın Erciş ilçesinde yakalandığını açıkladı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonla, kasten adam öldürme suçundan haklarında 21 yıl 18 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Van'ın Erciş ilçesinde yakalandılar. Tatvan Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Ahlat T Tipi Cezaevine teslim edilmişlerdir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.