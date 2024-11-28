Cinayet Zanlısı İzmir'de Yakalandı

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Cinayet zanlısı çarşıda gezerken yakalandı

İZMİR - Mersin'de cinayet suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çarşıda gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği polisleri, Karşıyaka Çarşısı'nda devriye görevi esnasında bir kişiden şüphelenerek durdurdu. Şüpheliye yapılan Genel Bilgi Tarama uygulamasında şahsın cinayet suçundan 25 yıl kesilmiş hapis cezası ile aranan R.K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan R.K., polis ekiplerince Karşıyaka Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.