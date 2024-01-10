 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çine Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çine Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Yolboyu Mahallesi'nde yapımı süren kahvehane tadilatını inceleyerek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Başkan Kıvrak, vatandaşların talep ve önerilerini önemsediklerini belirterek, yerel yönetimde katılımcı bir anlayış benimsediklerini söyledi.

Çine Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor
10.01.2024 - 23:28,  Güncelleme: 23:34
Abone Ol

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Çine Belediyesi'nce Yolboyu Mahallesi'nde yapımı süren kahvehane tadilatını yerinde inceledi, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Yolboyu Mahallesi sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Kıvrak, "Kahvehanelerimizi, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda modern bir şekilde düzenliyoruz" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZI DİNLEYİP ÇİNE'MİZİ HEP BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Kıvrak, vatandaşların görüşlerini de dinleyerek, "Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini çok önemsiyoruz. Çine halkımızın katılımcı bir şekilde yönetim sürecine dahil olmasının, yerel hizmetlerin daha etkili ve kaliteli olmasına öncülük ettiğine inanıyorum. Bu nedenle vatandaşlarımızla birebir diyaloglar kurarak, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışı benimsemeye Çine'mizi hep birlikte geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Yerel yönetim, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çine Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika


00:49
Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20
'Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?' sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06
CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33
Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:09
HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket

Son Dakika
00:49 Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20 "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06 CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51 CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33 Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
23:09 HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 01:05:57. #1.12#
SON DAKİKA: Çine Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement