Çine Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Çine Belediyesi'nce Yolboyu Mahallesi'nde yapımı süren kahvehane tadilatını yerinde inceledi, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Yolboyu Mahallesi sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Kıvrak, "Kahvehanelerimizi, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda modern bir şekilde düzenliyoruz" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZI DİNLEYİP ÇİNE'MİZİ HEP BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Kıvrak, vatandaşların görüşlerini de dinleyerek, "Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini çok önemsiyoruz. Çine halkımızın katılımcı bir şekilde yönetim sürecine dahil olmasının, yerel hizmetlerin daha etkili ve kaliteli olmasına öncülük ettiğine inanıyorum. Bu nedenle vatandaşlarımızla birebir diyaloglar kurarak, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışı benimsemeye Çine'mizi hep birlikte geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.