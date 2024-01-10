 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, gazetecilerle kahvaltıda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, gazetecilerle kahvaltıda buluştu

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde ilçede görev yapan basın emekçileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Kıvrak, gazetecilere desteklerinin devam edeceğini ve Çine için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, gazetecilerle kahvaltıda buluştu
10.01.2024 - 23:29,  Güncelleme: 23:34
Abone Ol

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde ilçede görev yapan basın emekçileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Çine Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete açılan Cumhuriyet Oteli'nde düzenlenen kahvaltıda Başkan Kıvrak, gazetecilerle samimi bir ortamda sohbet edip, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Karşılaştıkları zorluklara rağmen, fedakarca görevlerini yerine getiren gazetecilere Çine'nin gelişimi için yaptıkları katkı dolayısıyla teşekkür eden Başkan Mehmet Kıvrak, gazetecilere desteklerinin devam edeceğini ve Çine için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

Gazetecilik mesleğinin önemine de dikkat çeken Başkan Kıvrak, basının toplumun bilinçlenmesinde ve bilgilendirilmesinde kritik bir rol oynadığını belirterek, gazetecilere zorlu görevlerinde başarılar diledi. Çine'de görev yapan gazeteciler de Başkan Kıvrak'a bu anlamlı günde yanlarında oldukları ve destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Gazeteciler Günü, Cumhuriyet, Belediye, Medya, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, gazetecilerle kahvaltıda buluştu - Son Dakika


00:49
Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20
'Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?' sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06
CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33
Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:09
HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket

Son Dakika
00:49 Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20 "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06 CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51 CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33 Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
23:09 HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 01:03:05. #1.13#
SON DAKİKA: Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, gazetecilerle kahvaltıda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement