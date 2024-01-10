Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, gazetecilerle kahvaltıda buluştu

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde ilçede görev yapan basın emekçileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Çine Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete açılan Cumhuriyet Oteli'nde düzenlenen kahvaltıda Başkan Kıvrak, gazetecilerle samimi bir ortamda sohbet edip, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Karşılaştıkları zorluklara rağmen, fedakarca görevlerini yerine getiren gazetecilere Çine'nin gelişimi için yaptıkları katkı dolayısıyla teşekkür eden Başkan Mehmet Kıvrak, gazetecilere desteklerinin devam edeceğini ve Çine için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

Gazetecilik mesleğinin önemine de dikkat çeken Başkan Kıvrak, basının toplumun bilinçlenmesinde ve bilgilendirilmesinde kritik bir rol oynadığını belirterek, gazetecilere zorlu görevlerinde başarılar diledi. Çine'de görev yapan gazeteciler de Başkan Kıvrak'a bu anlamlı günde yanlarında oldukları ve destekleri için teşekkür etti.