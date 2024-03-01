Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Kadınlar Kıraathanesi'nin İnşaat Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Kadınlar Kıraathanesi'nin İnşaat Çalışmalarını İnceledi

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Kadınlar Kıraathanesi\'nin İnşaat Çalışmalarını İnceledi

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden Kadınlar Kıraathanesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek, kıraathanenin en kısa zamanda kullanıma sunulacağını söyledi.

01.03.2024 09:49  Güncelleme: 09:55
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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden Kadınlar Kıraathanesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek, kıraathanenin en kısa zamanda kullanıma sunulacağını söyledi.

Başkan Kıvrak, Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnızca kadınların istihdam edileceği ve kadınların hizmetine açılacak kıraathanenin inşaat çalışmalarını yerinde denetledi.

Kıraathanenin en kısa sürede tamamlanacağını belirten ve ekiplere kolaylıklar dileyen Kıvrak, "Çine'mizde yaşayan her kesimden vatandaşımızın mutlu ve huzurlu bir hayat sürebilmeleri için belediye olarak elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, dezavantajlı vatandaşlarımız ve her bir hemşehrimizin hizmetlerimizden eşit şekilde mutlu olmalarını sağlamak için çok çalışacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Kadınlar Kıraathanesi'nin İnşaat Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Kadınlar Kıraathanesi'nin İnşaat Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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