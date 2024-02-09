Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernekleri Ziyaret Ediyor

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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ilçedeki sivil toplum kuruluşları, oda ve dernek ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Kıvrak, Çine Muhtarlar Derneği'nde Başkan Ali Tarhan ve muhtarları ziyaret etti. Başkan Kıvrak, daha sonra Çine İlçe Müftüsü Yahya Ofşin, 145 Nolu Çine Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanı Mustafa Akdam ve Yönetimi ile Eğitim Sen Çine Şubesi Başkanı Aziz Öner ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Çine'nin geleceği için yapılabilecek çalışmaların konuşulduğu ziyaretlerde Kıvrak, "Ziyaretlerimize bugün de devam ettik. Her kesimin görüşü bizim için çok değerli. Notlarımızı alıyor, Çine'mizin yapabileceklerimizi birlikte konuşuyoruz. Bütün gayemiz daha modern, daha yaşanabilir bir Çine" dedi.