Çine\'de Fırın Denetimleri Artıyor

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Aydın'ın Çine ilçesinde zabıta ekipleri, ilçe genelindeki fırınları denetleyerek hijyen, gramaj ve işyeri ruhsatı kontrollerini gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri Ramazan ayı öncesinde ilçedeki fırınlarda genel denetim gerçekleştirdi. Ekipler, fırıncıları hem iş güvenliği hem de halk sağlığı adına kurallara uymaları konusunda uyararak, ürünlerin sağlıklı bir şekilde üretilmesini sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Denetimlerde hijyen şartları ön planda tutulurken, üretim yapılan alanların temizliği ve kullanılan malzemelerin sağlığa uygunluğu dikkatle incelendi. Ayrıca, fırınların gramajları da kontrol edilerek, işyeri ruhsatları da denetlenip yasal düzenlemelere uygunluk konusunda uyarılar yapıldı. Yetkililer, bu tür denetimlerin halkın sağlıklı gıda tüketmesini güvence altına almak için sürdürüleceği ifade etti. - AYDIN