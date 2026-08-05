Çine'de Orman Yangını Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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Çine'de Orman Yangını Şüphelisi Tutuklandı

Çine\'de Orman Yangını Şüphelisi Tutuklandı
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Aydın Çine'deki orman yangınıyla ilgili S.K. tutuklandı, yangın semaver ve mangal yakılmasıyla çıktı.

(AYDIN) - Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden S.K. tutuklandı.

Çine ilçesine bağlı Madran Dağı eteklerinde bulunan Kavşit Mahallesi Kavşit Yaylası'nda 30 Temmuz'da başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumların ekipleri havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale etti.

Yaklaşık 3 bin hektarlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu 2 Ağustos'ta tamamen kontrol altına alındı.

Yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince yapılan teknik incelemelerin ardından başlatılan geniş çaplı çalışmada, yangının semaver ve mangal yakılması sonucu çıktığı değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında karı koca oldukları öğrenilen iki şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden kadın, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Eşi S.K. ise hakimlikçe "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çine'de Orman Yangını Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika

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