Çine\'de Taksi Şoförlerine Bilgilendirme Semineri

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Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri, kamu düzenin korunması hedefiyle gerçekleştirdiği çalışma ile taksi şoförlerini bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde yürütülen bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçe genelinde bulunan ticari taksi şoförlerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda emniyet ve asayiş kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, aranan şahısların yakalanması, göçmen kaçakçılığının önlenmesi maksadıyla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda bilgilendirme semineri yapıldı. Çalışmaların artarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN