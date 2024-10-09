Kayseri Gastronomi Günleri Mecliste - Son Dakika
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Kayseri Gastronomi Günleri Mecliste

Kayseri Gastronomi Günleri Mecliste

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayseri Gastronomi Günleri'ni meclis gündemine taşıyarak, "Kayseri'de çok lezzetli bir festival yapılıyor" dedi.

09.10.2024 20:43  Güncelleme: 20:51
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayseri Gastronomi Günleri'ni meclis gündemine taşıyarak, "Kayseri'de çok lezzetli bir festival yapılıyor" dedi.

Kayseri'de düzenlenen Gastronomi Günleri'nde kentin eşsiz lezzetlerinin vatandaşların beğenisine sunulduğunu ileten AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, bu lezzetleri tatmak üzere tüm vatandaşları Kayseri'ye davet etti. Cırgalan biberi, Gömeç fasulyesi ve Yamula patlıcanına değinen Cıngı sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kıymetli milletvekilleri, bugünlerde Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olan Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Kayseri Büyük Şehir Belediyemizin ev sahipliğinde Türkiye'nin en lezzetli festivali yapılıyor. Kayseri mantısı, pastırması, sucuğu, yağ mantısı, katmeri, yağlaması, nevzinesi, saraylara girmiş Kayseri güllü baklavası; bunun yanı sıra Cırgalan biberi, Gömeç fasulyesi, Yamula baldıcanı gibi emsalsiz lezzetlerimiz beğenicilerin karşısına, huzurlarına çıkıyor. Kayseri'de üniversiteler, odalarımız ve sivil toplum organlarımızla beraber çok lezzetli bir festival yapılıyor. Bunun yanı sıra da Türkiye'nin en meşhur şefleri şu anda Türkiye'nin en lezzetli ürünlerini Kayseri turizmine nasıl kazandırırız kaygısını çekiyorlar. Bu vesileyle, tüm Türkiye'den vatandaşlarımızı Kayseri'ye emsalsiz lezzetleri tatmaya davet ediyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Gastronomi Günleri Mecliste - Son Dakika

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