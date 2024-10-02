Çinli Turistlerin Ölüdeniz Macerası - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çinli Turistlerin Ölüdeniz Macerası

Çinli Turistlerin Ölüdeniz Macerası

Fethiye'nin Ölüdeniz'inde yamaç paraşütü ile adrenalini doruklarda yaşayan Çinli turistler.

02.10.2024 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatillerini Fethiye'de değerlendiren Çinli turistler, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasında yamaç paraşütü yaparak adrenalin dolu anlar yaşadı.

Fethiye'nin gözde turizm merkezi olan Ölüdeniz, özellikle Çinli turistlerin ilgisiyle uçuş sayılarında artış yaşadı. Çin'de her yıl 1 Ekim'de kutlanan Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü, ülkenin en önemli resmi bayramlarından olunca, bayram tatilini değerlendirmek isteyen Çinli turistler yurt içinde ve yurt dışında tatil yapmayı tercih ediyor. Türkiye'nin doğal güzellikleriyle ünlü Ölüdeniz'de Çinli turistler için popüler bir durak haline geldi. Her yıl binlerce turisti ağırlayan Ölüdeniz, Çinli turistlerin de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla uluslararası turizmde dikkat çekmeye devam ediyor.

Yamaç paraşütü pilotu Zafer Şekerci, 2015 yılında düzenlenen tanıtım faaliyetlerinin ardından ünlü Çinli isimler Ning Jing ve Yang Yang'ın Ölüdeniz'de yamaç paraşütü yapmasının bölgenin Çin'de tanınmasında büyük rol oynadığını belirtti. O günden bu yana Çinli turistlerin Ölüdeniz'e ilgisinin giderek arttığını söyleyen Şekerci, "Çinli turistler, uçuş hatıralarını ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaştıkça, Ölüdeniz'in tanıtımına büyük katkı sağlıyorlar" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ölüdeniz, Fethiye, Turizm, Kültür, Yerel, Yaşam, Tatil, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çinli Turistlerin Ölüdeniz Macerası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:55:28. #1.11#
SON DAKİKA: Çinli Turistlerin Ölüdeniz Macerası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement