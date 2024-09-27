Şehitler İçin Lokma Hayrı Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Şehitler İçin Lokma Hayrı Düzenlendi

Şehitler İçin Lokma Hayrı Düzenlendi

İstanbul'da uğradığı saldırı sonucunda şehit düşen Şeyda Yılmaz ve şehit güvenlik güçlerinin ruhlarına lokma döktürüldü.

27.09.2024 16:55  Güncelleme: 16:57
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İstanbul'da uğradığı saldırı sonucunda şehit düşen Şeyda Yılmaz ve şehit güvenlik güçlerinin ruhlarına lokma döktürüldü. Çivril Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde yapılan lokma hayrına yüzlerce Çivrilli katıldı.

İstanbul'da uğradığı menfur saldırı sonucu şehit düşen Şeyda Yılmaz ile tüm emniyet şehitleri için Çivril'de anlamlı bir lokma hayrı düzenlendi. Çivril Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, şehitlerin ruhlarına adanan dualar ve lokmalarla dolu bir gün yaşattı.

Etkinlik, Çivril Belediyesi önünde gerçekleştirildi. Lokma dökme işlemi, İlçe Müftüsü Muhammed Çörekçi'nin yaptığı dualarla başladı. Müftü Çörekçi, dualarında şehitlerin ruhlarına rahmet diledi ve onların fedakarlıklarını unutmamak gerektiğini vurguladı.Hayra, Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, Emniyet Müdürü Asım Kayacı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ali Çolak ve çeşitli STK temsilcileri katıldı. Ayrıca, muhtarlar, Belediye Meclis üyeleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş da etkinliğe ilgi gösterdi.Lokma hayrına katılanlar, hem şehitler için dua etmek hem de birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek amacıyla bir araya geldi. Öğrencilerin ve yerel halkın yoğun katılımı, etkinliğin anlamını artırdı. Katılımcılar, lokmaların dağıtıldığı sırada bir arada olmanın verdiği huzuru paylaştı.

Lokma hayrına vatandaş ve öğrencilerin büyük ilgi gösterirken öğle namazından önce başlayan etkinlik öğleden sonra sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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