Cizreli Zeki Borçin\'den Gazze\'ye Bağış

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ikamet eden Zeki Borçin isimli vatandaş bu seneki sadaka ve zekatını Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığı ile Gazze'ye bağışladı.

Cizre'de yıllarca esnaflık yapan Zeki Borçin, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından "Özgür Filistin'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına anlamlı bir destekte bulundu. Sadaka ve zekatını Gazze'deki mazlumlara ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlayan Borçin'i Cizre İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Cizre Şube Başkanı Süleyman Baran makamında ağırladı.

Cizre İlçe Müftüsü Baran, Filistin halkına yönelik yardım kampanyasına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapmış olduğu anlamlı bağıştan dolayı Zeki Borçin'e teşekkür etti. - ŞIRNAK