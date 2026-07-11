Çocuk Bakımevleri Yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Çocuk Bakımevleri Yaygınlaşıyor

11.07.2026 13:34
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Bakan Göktaş, kamu personeline 0-6 yaş çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kamu kurum ve kuruluşlarının personeline yönelik çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kamu kurum ve kuruluşlarının personeline yönelik 0-6 yaş çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılacağını bildirdi. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda; çocuklarımıza sunulan bakım ve eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmaya, çalışan anne ve babalarımızı desteklemeye ve aile dostu çalışma hayatını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Çocuk, Yaşam, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuk Bakımevleri Yaygınlaşıyor - Son Dakika

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