Çocuk İşçiliği için Saha Çalışması

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Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, cuma namazı çıkışında sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla ilgili karşılaşılan vakalara ilişkin tespitler ve incelemeler gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelleri tarafından ekonomik yoksunluk, sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla mücadele çerçevesinde harekete geçti. Uzman mesleki personeller tarafından cuma namazı çıkışı saha çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarda vatandaşlara rehberlik edilip bilgiler aktarılırken, karşılaşılan vakalara ilişkin tespitler ve incelemeler yapıldı. - ESKİŞEHİR