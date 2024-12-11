Çocuk Meclisi Toplandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde çocukların temsil yeteneklerinin gelişmesi hedefiyle hayata geçirilen Çocuk Meclisi'nin birinci dönem toplantısı gerçekleştirildi. Mecliste, akranlarını temsil eden öğrenciler haklarını savunarak sorumluluk alma bilincini geliştirdi.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen Çocuk Meclisi projesi kapsamında birinci dönem toplantısı gerçekleştirildi. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bir araya gelen öğrenciler, hem demokrasinin ilk adımlarını attı hem de temsil yeteneklerini geliştirdi. Genç zihinlerin heyecanı ile gerçekleşen toplantıda öğrenciler, resmiyet kazanan meclis üyeliklerinin ardından demokratik bir seçimle meclis başkanını ve başkanlık divanı üyelerini belirlediler. Bu önemli görevleri üstlenen gençler, akranlarının haklarını savunmak ve sorumluluk alma bilincini geliştirmek adına ilk adımlarını attı.

Toplantıya başkanlık eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, öğrencilere yönelik yaptığı açılış konuşmasında "Bugün burada, ilk öğrenci meclisi toplantımızın kapanışında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Gördüğüm kadarıyla hepiniz çok çalışkan ve isteklisiniz. Bu beni geleceğimiz için umutlandırıyor. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek ülkemizde demokrasinin temellerini atmıştır. Unutmayın, her biriniz çok değerlisiniz ve fikirleriniz bizim için çok önemli. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile daha da güçlenen eğitim sistemimiz, sizlere insan hakları ve çocuk hakları konusunda daha fazla bilgi edinme fırsatı sunuyor. Birbirinize saygı göstererek, farklı fikirleri dinleyerek ve ortak kararlar alarak güçlü bir toplum oluşturabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyor, geleceğimizin sizlerin ellerinde olduğunu hatırlatmak istiyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN