Çocuk Sinema Günleri'nde Eğlenceli Anlar - Son Dakika
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Çocuk Sinema Günleri'nde Eğlenceli Anlar

Çocuk Sinema Günleri\'nde Eğlenceli Anlar

Muş'ta düzenlenen etkinlikte çocuklar sinemayla buluşarak keyifli ve eğitici bir gün geçirdi.

21.11.2024 15:06
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Muş İl Emniyet Müdürlüğü, 'Çocuk Sinema Günleri' projesi kapsamında düzenlediği etkinliklerle öğrencileri sinemayla buluşturmaya devam ediyor.

'Çocuk Sinema Günleri' projesi çerçevesinde polisler, kentteki okullarda eğitim gören çocukları okullarından alarak unutulmaz bir gün geçirmelerini sağlıyor. Etkinlik, öğrencilerin İl Emniyet Müdürlüğü girişinde polislerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle başlıyor. Ardından emniyet binasını gezen çocuklar, hem polislerin görevlerini yakından tanıma hem de eğlenceli bir sinema filmi izleme şansı yakalıyor.

Film sonrası polislerle yemek yiyerek keyifli sohbetlere katılan öğrencilere, Muş Valiliği tarafından kıyafet hediye edildi. Düzenlenen bu etkinlik, çocuklar için hem eğlenceli hem de eğitici bir deneyim oldu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde Görevli Polis Memuru Halil Taşdemir, 'Çocuk Sinema Günleri' projesi kapsamında kentte eğitim gören öğrencileri sinemayla buluşturduklarını ifade ederek, "Çok güzel bir proje. Hiç sinema görmemiş çocukları sinemayla buluşturuyoruz. Onlara güzel bir gün yaşatıyoruz. Böyle güler yüzümüzü çocuklara göstermekte mutluluk duyuyoruz. Onlara valiliğimizin de desteğiyle küçük hediyeler hazırladık. Güzel bir gün geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yılki 9. sinemamızı yaptık, toplamda 2 bin 600 öğrencimize ulaştık. Güzel dokunuşlarda, gelecekte hatıralarında güzel yer edinmek istiyoruz" dedi.

İlk defa sinema deneyimi yaşayan öğrencilerden Eslim Ela Kurtoğlu ise, "Bugün polis ağabeyler ve ablalar bizim okulu ziyaret ettiler. Bizleri okulumuzdan alarak Muş Emniyet Müdürlüğüne getirdiler. Burada bizlere sinema keyfi yaşattılar, çok mutlu olduk. Onun dışında bizlere çeşitli hediyeler verdiler. Beraber yemek yedik. Teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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