Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'ne Mattia Ahmet Minguzzi'nin Adı Verildi

08.08.2025 14:20  Güncelleme: 14:29
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını Akyazı'daki Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'ne verdi. Ailesine sürpriz yapılarak gerçekleştirilen etkinlikte, Başkan Ahmet Metin Genç, saldırıyı kınadı ve toplumda farkındalık oluşturmak için yaptıkları çalışmaları vurguladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Akyazı'da bulunan Çocuk Trafik Eğitim Merkezine, İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı verilerek ailesine sürpriz yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini Büyükşehir Belediyesi'nin Akyazı'da bulunan Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nde ağırladı. Merhum evlatlarının adı parka verilen anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve baba Andrea Minguzzi'ye sürpriz yapıldı. Başkan Ahmet Metin Genç, aileyi ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Yavrumuzu uğurladıktan sonra İstanbul'da kabrini de ziyaret etmiştik. Orada kıymetli ailesine Trabzon'umuzda Ahmet'in ismini ebediyen yaşatacağımız bir alan oluşturacağımıza dair söz vermiştik. Çocuklarımız için çok önemli bir eğitim alanı olarak gördüğümüz bu güzel alanımıza Ahmet Minguzzi'mizin adını verdik" dedi.

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün de ailesini burada karşılayalım istedik. Bir kez daha yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Of'ta da köyün sokağına Mattia Ahmet Minguzzi ismini vereceğiz. Bu vesileyle toplumda bir farkındalık oluşması adına bu süreci yakından takip ettiğimizi de belirtmek istiyorum. Bu tür saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz."

Anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ise, "En başından beri her zaman yanımızda olan başkanımıza teşekkür ediyorum. Bize çok güzel bir sürpriz oldu. Burada çok duygulandık. Trabzon ev sahipliği yaptı. Başkanımız İstanbul'a kadar geldi, buluştuk. Böyle bir şey beklemiyordum, çok mutlu oldum. Ahmet Trabzon'u çok seviyordu. Her yaz buraya geliyordu, köy ortamını seviyordu" diye konuştu. Baba Andrea Minguzzi ise, sürprizin kendilerini duygulandırdığını belirterek, "Şoktayım, çok güzel bir yer, başkanımız sağ olsun. Şiddeti önlemek için spor ve eğitim çok önemli. Şu anda oğlum Ahmet ışık olacak. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Daha sonra Ressam Yıldıray Yıldırım'ın, Çocuk Trafik Eğitim Merkezi içerisinde yer alan kafeterya bölümünde yaptığı Mattia Ahmet Minguzzi grafiti çalışması üzerine çizilen kalp ise Başkan Genç, anne Yasemin Akıncılar ve baba Andrea Minguzzi tarafından boyandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Mattia Ahmet Minguzzi, Ahmet Metin Genç

