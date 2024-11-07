Çocuklar için diş tedavisi protokolü - Son Dakika
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Yerel

Çocuklar için diş tedavisi protokolü

Eskişehir'de engellilere uygulanan diş tedavisi çocuklara da sunulacak; ilk hasta başarıyla tedavi edildi.

07.11.2024 23:09
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Sadece engellilere uygulanan diş tedavisi yönteminden artık çocuklar da faydalanacak

Eskişehir'de 2 hastane arasında diş tedavisi için önemli bir protokol imzalandı

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici:

"Engelli, uyum sorunu yaşayan çocuk ve erişkin hastaların yönetilemeyen bir problemi vardı"

"Bu ilimiz için önemli bir kazanım, ilk defa böyle bir iş yapıyoruz"

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Dt. Kadir Gördeli:

"Genel anestezi altındaki ilk diş tedavimizi başarıyla gerçekleştirdik"

Tedavi edilen ilk çocuk hastanın annesi Seyhan Artan:

"İlk defa böyle işlemlerle karşılaştık ve süreci çok güzel atlattık"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, çoklu diş ve genel anestezi işlemi yapılan 4 yaşındaki ilk hasta başarıyla tedavi edildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nün öncülüğünde Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi arasında diş tedavisi için protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde, önceden sadece engelli ve uyum sağlayamayan hastalara uygulanan çoklu diş ve genel anestezi işlemleri artık 2 hastanenin ortak çalışmasıyla çocuklara da yapılacak.

"Engelli, uyum sorunu yaşayan çocuk ve erişkin hastaların yönetilemeyen bir problemi vardı"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Bildirici, hastaların tedavi süreçlerinin ortak şekilde yönetileceği bu protokolün Eskişehir'de ilk defa yapıldığını söyledi. Bildirici, yapmış olduğu konuşmada, "Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizde bir Engelli Diş Polikliniğimiz var. Geçen yılın sonlarına doğru Gamze hocanın başhekimliğini yaptığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne de bir Engelli Diş Merkezi açmıştık. Bu 2 ünitede Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki merkezimizde engelli hastalarımıza ağız ve diş sağlığıyla ilgili hizmet vermekteyiz. Yalnız özellikle engelli, uyum sorunu yaşayan çocuk ve erişkin hastaların yönetilemeyen bir problemi vardı, bu hastalara çoklu diş hekimi müdahalesi ihtiyacı söz konusuydu. Ayrıca bazı uzmanlık gerektiren iş ve işlemlere ihtiyaç vardı. Bu iş ve işlemler yani hem engelli hastalarımız için hem uyum sağlayamayan hastalarımızın çoklu diş işlemleri genel anestezi altında yapılması gerekiyordu. Genel anestezi sonrası hastaların hekimlerimizin kararıyla az 12 ila 24 saat gözlem altında kalmaları gerekiyor. Bu sürecin yataklı sağlık hizmeti sunan bir hastanemiz marifetiyle yönetilmesi gerekiyordu" dedi.

"Bu ilimiz için önemli bir kazanım, ilk defa böyle bir iş yapıyoruz"

Doç. Dr. Bildirici, Eskişehir'de bu sorunla ilgili büyük bir talep olduğunu ifade ederek, "Hem engelli çocuklarımız hem de uyum sağlayamayan hastalarımız mağdur. Bu çerçevede, bize oldukça talep geldi. Biz de 2 hastanemizin başhekimlerine ortak bir protokol yaptık. Bu hastalar Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne başvurduklarında gerek çene cerrahları, gerekse çocuk diş hekimleri tarafından genel anestezi altında ameliyat edilmelerine karar verildiğinde anestezi onayları Yunus Emre Devlet Hastanemizde yapılacak. Ameliyat iş ve işlemleri de Yunus Emre Devlet Hastanemizin ameliyathanesinde yapılacak. Dolayısıyla 2 hastanemizin başhekimleri bir ortak kullanım protokolü imzalayarak bu hasta grubunun tedavi süreçlerini birlikte beraber yönetecekler. Bu ilimiz için önemli bir kazanım, ilk defa böyle bir iş yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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"Genel anestezi altındaki ilk diş tedavimizi başarıyla gerçekleştirdik"

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Dt. Kadir Gördeli, şunları söyledi:

"İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Yaşar Bildirici'nin Eskişehir ilinde sağlık alanında çok önemli çalışmaları oldu. Bugün de genel anestezi altında diş tedavisiyle ilgili onun öncülüğünde bir protokol imzaladık. Gamze hocamın da desteğiyle protokol çerçevesinde genel anestezi altındaki ilk diş tedavimizi başarıyla gerçekleştirdik. Bundan sonra da ihtiyaç olduğunda bunu bir rutin halde ilimizden ev çevre illerden talep geldiğinde haftada 1 gün olacak şekilde Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin ameliyathanesinde yapacağız. Bundan dolayı mutluyuz. Tedavi olan hastamıza da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

"İlk defa böyle işlemlerle karşılaştık ve süreci çok güzel atlattık"

Protokol çerçevesinde tedavi edilen ilk çocuk hastanın annesi Seyhan Artan ise, "4 yaşındaki oğlumun diş teliyle ilgili bir sorunu vardı. İşleminin anestezi altında yapılması gerekiyordu. Sağolsun, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde başhekimimiz ve başhekim yardımcımız ilgilendiler. İlk defa böyle işlemlerle karşılaştık ve süreci çok güzel atlattık. Bakalım, bundan sonrası ağrımız nasıl olacak onu bilmiyoruz. Ancak iyiyiz ve bu güzel bir hizmet" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocuklar için diş tedavisi protokolü - Son Dakika

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