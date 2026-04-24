Çocuklar tiyatro oyununda kahkahalara boğuldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuklar tiyatro oyununda kahkahalara boğuldu

24.04.2026 15:24  Güncelleme: 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle dün gece düzenlenen çocuk tiyatro oyununda kahkahalara boğuldu.

Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununda çocuklar buluştu. İki seans halinde çocukların beğenisine sunulan tiyatro oyunları, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da seyrederek, çocukların sevincini paylaştı. Oyun sonrası Atatürk Parkı Sanat Galerisi'ndeki sergiyi gezen Subaşı, "Öğretmen Sema Şirvan'ın katkılarıyla hazırlanarak 'Boyalı Parmaklar Çocuk Ressamlar' ve'Renklerin Yolculuğu' resim sergisinde çocuklarımızın hayal gücü ve renkleriyle birlikte yaşadık. Her bir fırça darbesinde umudu, özgürlüğü ve geleceğe duyulan inancı gördüğümüz bu anlamlı sergide emeği geçen tüm çocuklarımıza ve katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini de kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan, Bilecik, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 16:40:09. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.