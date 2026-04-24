Çocuklar tiyatro oyununda kahkahalara boğuldu

Bilecik'te çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle dün gece düzenlenen çocuk tiyatro oyununda kahkahalara boğuldu.

Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununda çocuklar buluştu. İki seans halinde çocukların beğenisine sunulan tiyatro oyunları, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da seyrederek, çocukların sevincini paylaştı. Oyun sonrası Atatürk Parkı Sanat Galerisi'ndeki sergiyi gezen Subaşı, "Öğretmen Sema Şirvan'ın katkılarıyla hazırlanarak 'Boyalı Parmaklar Çocuk Ressamlar' ve'Renklerin Yolculuğu' resim sergisinde çocuklarımızın hayal gücü ve renkleriyle birlikte yaşadık. Her bir fırça darbesinde umudu, özgürlüğü ve geleceğe duyulan inancı gördüğümüz bu anlamlı sergide emeği geçen tüm çocuklarımıza ve katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini de kullandı. - BİLECİK