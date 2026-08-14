Çocuklara Neşeli Etkinlik: Tekne Turu ve Oyun

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında çocuklar, tekne turuna çıkarak denizin ve güzel havanın tadını çıkardı. Tekne turunun ardından çocuklara dondurma ikram edilerek serinletici bir mola verildi. Günün son bölümünde ise çocuk parkında vakit geçiren çocuklar, oyun oynayarak doyasıya eğlendi. Kahkahaların ve neşeli anların yaşandığı etkinlikte çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlandı.