Çocuklardan Yeşil Vatan Şarkısı

Sakarya'da 4. sınıf öğrencisinin yazdığı, müzik öğretmeninin bestelediği ve 8. sınıf öğrencisinin seslendirdiği çevre bilincini artırmaya yönelik hazırlanan "Yeşil Vatan Bizim Yuvamız" adlı çocuk şarkısı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından sosyal medyada yayımlandı.

Çocuklara çevre bilincini arttırmasına yönelik hazırlanan projede, Bahçelievler Gazi İlkokulu 4-İ sınıfı öğrencisi Ecren Nur Akçay'ın sözlerini yazdığı, Aydın Gürdamar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Ela Nur Tenekeci'nin bestelediği, 8-C sınıfı öğrencisi Selin Konar'ın seslendirdiği şarkının klip çekimi Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldı. "Yeşil Vatan Bizim Yuvamız" adlı eserde çocukların doğaya duyduğu sevgiyi, çevreyi koruma bilincini ve birlik beraberlik mesajı verildi. 'Her çocuk bir fidan' etiketiyle sosyal medyada paylaşılan şarkı, kısa sürede eğitim camiasından ve velilerden yoğun ilgi gördü. Özverili bir şekilde yapılan bu klip ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından sosyal medyada yayımlandı. - SAKARYA