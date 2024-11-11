Çocukların Can Güvenliği Tehdit Altında - Son Dakika
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Çocukların Can Güvenliği Tehdit Altında

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Milas'ta dilendirilen küçük çocuklar, trafik kazası riski taşıyor. Vatandaşlar yardım bekliyor.

11.11.2024 02:01
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Karayolunda dilendirilen küçük çocukları adeta ölümle dans ettiriyorlar

Canları tehlikede olan çocuklara dikkat çeken vatandaşlar yardım istedi

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesindeki karayolunda dilendirilen küçük çocukları adeta ölümle dans ettiren ebeveynlere tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden yardım isteyerek yoğun trafik akışının olduğu bölgedeki çocukların can güvenliğinin olmadığını belirtti.

Muğla'nın Milas ilçesinde Meşelik ve Boğaziçi kavşaklarında dilenen küçük çocuklar, sürücülere zor anlar yaşatırken, sorumsuz ebeveynler de çocukların canlarını hiçe sayıyor. 5-6 yaşlarında oldukları tahmin edilen çocukları karayolunda dilendiren ebeveynlere tepki gösteren vatandaşlar yetkililerden yardım isterken, özellikle yoğun trafik akışı olan bölgede dilenen çocukların can güvenliklerinin tehlikede olduğu gözlemlendi. Tırların kör noktalarından geçen çocuklar, sürücüler ve çevre sakinleri için endişe kaynağı olurken, yetkililere acil önlem çağrısı yapıldı.

Bölgeden geçen vatandaşlar, her an bir kazanın yaşanabileceği ve çocuklara bir zarar gelebileceği endişesi taşıdıklarını dile getirdi. Küçük yaştaki çocukların sokakta dilenmesinin can güvenlikleri açısından risk oluşturduğuna dikkat çeken vatandaşlar, bu konuda yetkililerin ve sosyal hizmetlerin devreye girmesini istedi.

Kaynak: İHA

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