Çocukların hayalleri Balıkesir\'i şekillendiriyor

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Balıkesir Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için yazdıkları mektupları Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile paylaştılar. Hayallerindeki Balıkesir'i anlatan çocukların taleplerini tek tek dinleyen Akın, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Şehri yönetirken çocuklarımızın fikirlerini de çok önemsiyoruz" dedi.

Çocuk dostu bir kent oluşturma hedefiyle kurulan Balıkesir Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, talep ve isteklerini yazdıkları mektupları Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a ulaştırdılar. Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden'in de eşlik ettiği ziyarette Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Volkan Altınöz de yer aldı. Çocuk Meclisi Başkanı Atakan Yurtyapan, Çocuk Meclisi Başkan Yardımcıları Irmak Barlin ve Ege Ata Türkoğlu'nun yanı sıra Çocuk Meclisi Üyeleri; Serra Altıntaş, Günef Ermiş, Zeynep Doğdubay, Sarp Hodman, Fevzi Aladağ ve Kaan Furkan Başaran, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında yazdıkları mektupları Başkan Ahmet Akın'a teslim ettiler. Her bir çocukla ayrı ayrı ilgilenen Başkan Akın, talep ve istekleri tek tek not alarak çocukları dinledi.

Çocuklardan engelsiz Kent talebi

Engelsiz bir kent önerileri de sunan çocukları dinleyen Başkan Akın, "Bütün parklarımızı engelsiz park haline getiriyoruz. Bir evladımız oradan geçerken o parka gitmek isterse hiçbir engelle karşılaşmayacak. Herkes aslında engelli adayı ve bu nedenle hayatı bu şartlara uygun hale getireceğiz" diyerek TEMA Park ile ilgili de güzel bir projeleri olduğunu dile getirdi. Çocuklar ayrıca sanatsal ve sportif faaliyetler için de daha fazla kursların açılmasını talep etti. Akın, bu konuda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Kütüphanelerdeki çalışma alanlarını da artıracaklarını söyleyen Akın, ayrıca Çocuk Meclisi üyelerinden "Çocuk Köyü" ile ilgili çalışma yapmalarını istedi. Çocukların isteği ve talepleri doğrultusunda Çocuk Köyü'nde de yenileme yapacaklarının müjdesini verdi.

"En büyük hayallerimden birisiydi"

Çocuk Meclisi üyelerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Akın, "Dünya Çocuk Hakları Günü'nde evlatlarımızın bu toplantısı çok güzel oldu. İnanılmaz mutluyum. Çünkü en büyük hayallerimden birisi buydu. Çocuk Meclisi'nden çıkan talimatları biz uygulamak için hep beraber çalışacağız. Balıkesir Kent Konseyi Başkanımız Sevinç Baykan Özden ve ekibiyle tam bir uyum içinde çalışıyoruz. Bu tür çalışmalar tam bir sosyal sorumluluk projesi olarak gelişiyor. Çocuklarımızın haklarına sahip çıkması için de uğraşıyoruz. Eksikler var, onları tamamlıyoruz. Özellikle oyunla ilgili, gıda ile ilgili, okul içi ve çevresindeki eksikliklerle alakalı talepleri dinledik. Bunu hep birlikte tamamlayacağız. Çocuklarımızın çok güzel fikirleri ve inanılmaz bir bakış açıları var. Bu bakış açısını da Türkiye'nin parlayan yıldızı olan Balıkesir'i geliştirmek için kullanacağız. Kent Konseyleri çok önemlidir. Kent Konseylerinin imkanlarının gelişmesi için de çalışıyoruz. Bu vesileyle ben Sevinç Başkanımıza ve ekibine de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız kendi gelecekleri için isteklerini dile getiriler"

Çocukların hayallerindeki şehir için mektuplar yazdıklarını ifade eden Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, "Çocuklarımızın mektuplarını Ahmet Başkanımıza ilettiler ve şehir için neler yapılabileceğini, neler istediklerini ilettiler. Biz çok duygulandık bugün. Çocuklarımızın velileri olarak biz zaten onların geleceğini hazırlıyoruz ama çocuklarımız kendi gelecekleri için neler istediklerini kendi dilleriyle, kendi yazılarıyla ifade ettiler ki bu bizim için çok anlamlıydı" şeklinde konuştu.

"Başkanımız bizi kendi çocukları gibi karşıladı"

Başkan Ahmet Akın ile bir araya geldikleri için mutlu olduğunu söyleyen Balıkesir Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Atakan Yurtyapan, "Bize bu fırsatı sunduğu için Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bence bugün sunulan fikirler gayet güzel fikirlerdi. Yapılması gereken şeylerdi ve bunların yapılacağına inanıyorum. Ben başkanımızın bize gayet sıcak, kendi çocukları gibi davrandığını düşünüyorum. Bu samimiyetinden dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Fevzi Aladağ, "Bugün Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte fikirlerimizi konuştuk. Kendisi sağ olsun bizim fikirlerimizi dinledi ve fikirleri yapmak için yola koyuldu. Kendisine, çocuk olmamıza rağmen bizim fikirlerimizi dinlediği için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrenci velilerinden Fatma Türkoğlu "Bugün başkanımız bizi çok güzel karşıladı. Çocuklarımızı dinledi, hepsinin tek tek mektuplarını, notlarını aldı ve Balıkesir için neler yapabileceğini anlattı. Çocuklarımız kendilerini çok değerli hissettiler. Balıkesir'deki bütün çocuklar için güzel projeler gerçekleştireceklerini söylediler. Çok iyi oldu, çünkü bazı şeyleri bizler değil çocuklar görebiliyorlar. Bazı eksiklikleri onlar daha iyi kavrayabiliyorlar" şeklinde konuştu. - BALIKESİR