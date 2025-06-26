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Çocukların Hayalleri Oyuncak Oldu

Çocukların Hayalleri Oyuncak Oldu
26.06.2025 16:50
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Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, depremzede çocukların hayal kahramanlarını oyuncak haline getirdi.

Deprem bölgesindeki çocukların hayal dünyası bu kez oyuncaklara dönüştü. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan depremzede çocukların çizdiği hayal kahramanlarını el emeğiyle gerçeğe dönüştürerek karne hediyesi olarak ulaştırdı.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, hayata geçirdikleri " Defne: Bir Kitap, Bir Hayal, Bir Umut" adlı sosyal sorumluluk projesiyle, Hatay'daki çocukların yüzünü güldürdü. 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında, öğrencilerin çizdiği hayal kahramanları gerçeğe dönüştürüldü ve karne hediyesi olarak verildi.

Hayaller oyuncağa dönüştü

Projede ilk adım olarak, Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Şenköy İlkokulu öğretmenleriyle iletişime geçildi. Öğrencilerden hayallerini resmetmeleri istendi. Bu çizimler Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine ulaştırıldı ve ardından Bilecik Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine gönderildi. Liseli öğrenciler, bu hayalleri el emeğiyle oyuncaklara dönüştürdü. Hazırlanan oyuncaklar, Akdeniz Üniversitesi'nde özenle paketlenerek Antalya'dan Hatay'a gönderildi. Oyuncaklar, Şenköy İlkokulu'ndaki öğrencilere karne hediyesi olarak teslim edildi. Çocukların mutluluğu, projeye emek veren herkesi derinden duygulandırdı.

Çocukların hayallerine dokunmak eşsiz bir mutluluk

Projenin koordinatörlüğünü üstlenen Öğr. Gör. Özlem Mansuroğlu Reyhan, "6 Şubat depremleri çok geniş bir alanda derin bir yıkıma neden oldu. Maalesef bu yıkımın en büyük mağdurları çocuklar. Projemizin ilk adımında Subaşı Mehmet Akif İlkokulu'na kütüphane kazandırmıştık. Şimdi de Şenköy İlkokulu öğrencilerine karne hediyelerini ulaştırdık. Çocukların hayallerine dokunmak ve mutluluklarını görmek bizler için tarif edilemez bir duygu. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden ilham veren mesajlar

Projede görev alan öğrencilerden Rahime Al, "Amacımız çocuklara hayallerinin gerçekleşebileceğini göstermekti. Onların yüzlerindeki mutluluğu görmek bizim için onur vericiydi. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Mehmet Zeki Erciyaş ise "Projenin 'Bir Kitap' aşamasında Subaşı Mehmet Akif İlkokulu'na kütüphane ve çok amaçlı salon kazandırmıştık. 'Bir Hayal' aşamasında ise Şenköy'de çocukların hayallerini oyuncağa dönüştürdük. Şimdi sırada 'Bir Umut' var. Hatay, çocukların gülen gözlerinde yeniden büyüyecek. Buna gönülden inanıyoruz" diye konuştu.

Yayladağı öğretmenlerinden teşekkür

Şenköy İlkokulu Müdürü Ali Kulp ve öğretmenleri, yapılan sürpriz için duydukları memnuniyeti "Öğrencilerimiz için yapılan bu sürpriz bizleri çok mutlu etti. Onların sevinçleri bizim için de büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Tüm emeği geçenlere öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz" sözleri ile ifade etti.

Projede görev alan öğrencilere teşekkür

Bu anlamlı sosyal sorumluluk projesinde görev alan Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı koordinatörlüğünü üstlenen Öğr. Gör. Özlem Mansuroğlu Reyhan, projenin gerçekleşmesinde emek harcayan Mehmet Zeki Erciyaş, Rahime Al, Emilay Günsay, Sude Sarıoğlu, Buse Karakurt, Aziza Ali, Selma Kabasakal, İlayda Karakaya, Ayşegül Şen, Doğukan Kaser, Damla Yelmeç, Emre Berke Vuruş adlı öğrencilere teşekkür ederek, "Onlar olmasaydı bu proje hayata geçmezdi. İyi ki varlar" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocukların Hayalleri Oyuncak Oldu - Son Dakika

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