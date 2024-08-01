Çocukların tehlikeli yolculuğu pahalıya patladı - Son Dakika
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Yerel

Çocukların tehlikeli yolculuğu pahalıya patladı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ehliyetsiz olarak kask takmadan plakasız motosiklet ile tehlikeli yolculuk yapan 2 kafadar polisten kaçamazken, motosiklet trafikten men edildi, sürücüye 26 bin TL idari para cezası kesildi. İlçedeki İstanbul caddesi üzerinde, beraber yol alan başka bir motosiklet sürücüsünün cep telefonu ile çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler üzerine polis harekete geçti. Motosikletinin ön tarafını kaldırmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve gürültü yapmak suretiyle vatandaşlara rahatsızlık veren ayrıca motosikletinde plaka bulunmayan A.T.S. isimli şahıs ekipleri tarafından yakalandı. Şahsa sürücü belgesiz araç kullanmak, kask olmadan motosiklet kullanmak, tehlikeli ve çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran araçları kullanmak maddelerinden toplam 26 bin 90 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ekipler plakasız motosiklet trafikten men etti. İlçe halkının huzuru ve güvenliği için yapılan denetimler devam edecek.

01.08.2024 12:57
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Çocukların tehlikeli yolculuğu pahalıya patladı

Plakasız motosiklet trafikten men edilirken, sürücüye 26 bin TL idari para cezası kesildi

BİLECİK - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ehliyetsiz olarak kask takmadan plakasız motosiklet ile tehlikeli yolculuk yapan 2 kafadar polisten kaçamazken, motosiklet trafikten men edildi, sürücüye 26 bin TL idari para cezası kesildi.

İlçedeki İstanbul caddesi üzerinde, beraber yol alan başka bir motosiklet sürücüsünün cep telefonu ile çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler üzerine polis harekete geçti. Motosikletinin ön tarafını kaldırmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve gürültü yapmak suretiyle vatandaşlara rahatsızlık veren ayrıca motosikletinde plaka bulunmayan A.T.S. isimli şahıs ekipleri tarafından yakalandı. Şahsa sürücü belgesiz araç kullanmak, kask olmadan motosiklet kullanmak, tehlikeli ve çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran araçları kullanmak maddelerinden toplam 26 bin 90 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ekipler plakasız motosiklet trafikten men etti.

"İlçe halkının huzuru ve güvenliği için yapılan denetimler devam edecek"

Kaymakam Yüksel Ünal, yaptığı açıklamada "Aralıksız bir şekilde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, araç ve sürücülerin evrak kontrolleri yapılıyor. Polis ekiplerimiz yaptıkları evrak kontrollerinin yanı sıra sürücülere emniyet kemerinin ve kaskın öneminden de bahsediyor. Trafik polis ekipleri, sürücüleri yaşanabilecek kazalara karşı daha dikkatli olmalarını trafik kurallarına uymalarını da istiyor. İlçe halkının huzuru ve güvenliği için yapılan denetimlerin artırılarak devam edeceği bildirirken vatandaşlarımızın trafikte huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerimiz aksaklığa mahal vermeden kararlı bir şekilde devam edecektir" dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Amirliği personellerince yapılan denetimlerde, çevreye rahatsızlık veren ve yaşı küçük olarak motosiklet kullanan şahıslara yapılan denetimler devam ediyor. Yapılan denetimler kapsamında 1-31 Temmuz ayı içerisinde 583 araç kontrol edilmiş olup 141 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 16 adet motosiklet ve otomobil trafikten men edildi. Ayrıca, eksiklikleri tespit edilen motosiklet, otomobil, kamyonet gibi sürücü ve araçlara son bir ay içerisinde kırmışı ışık ihlali, hatalı park, kask takmamak, yüksek sesle müzik dinleme, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, sigortasız, muayenesiz araçla yola çıkma, emniyet kemeri kullanmama gibi ilgili maddelerden toplamda 441 bin 912 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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