ÇOMÜ ve Batı Ukrayna Ulusal Üniversitesi Arasında İş Birliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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ÇOMÜ ve Batı Ukrayna Ulusal Üniversitesi Arasında İş Birliği Toplantısı Yapıldı

ÇOMÜ ve Batı Ukrayna Ulusal Üniversitesi Arasında İş Birliği Toplantısı Yapıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Batı Ukrayna Ulusal Üniversitesi arasında Ukrayna Başkonsolosu Roman Nedilskyi ve Ukrayna İstanbul Konsolosu Oleksandr Dimchev'in de katıldığı önemli bir iş birliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, akademik alanlarda ortak projeler geliştirme, akademik değişim programları ve öğrenci değişim programları gibi konularda iş birliği gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu stratejik ortaklık, iki ülke arasındaki kültürel ve akademik ilişkileri güçlendirmeyi hedeflemektedir.

06.07.2024 10:41
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Batı Ukrayna Ulusal Üniversitesi arasında Ukrayna Başkonsolosu Roman Nedilskyi ve Ukrayna İstanbul Konsolosu Oleksandr Dimchev 'in de katıldığı önemli bir iş birliği toplantısı yapıldı.

Moderatörlüğünü Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Yıldız'ın yaptığı toplantıda ÇOMÜ Rektörü Prof.Dr. R. Cüneyt Erenoğlu akademik alanlarda ortak projeler geliştirme yollarına değindi.

ÇOMÜlü dekanlar ve Batı Ukrayna Ulusal Üniversitesi yetkilileri, karşılıklı olarak akademik değişim programları, ortak araştırma projeleri ve öğrenci değişim programları konularında iş birliği gerçekleşti.

Ukrayna Başkonsolosu Roman Nedilskyi yaptığı konuşmada; bu iş birliğinin iki ülke arasındaki kültürel ve akademik ilişkileri güçlendireceğine inandığını belirtti.

İki üniversite arasındaki bu stratejik ortaklık, gelecekte daha fazla iş birliği ve ortak projelerin önünü açmayı hedefliyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ÇOMÜ ve Batı Ukrayna Ulusal Üniversitesi Arasında İş Birliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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