ÇOMÜ ve Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı Arasında Dostluk Maçı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesinde Dünya Şampiyonası öncesi "Engelsiz Kampüs" mottosu ile hazırlıklar yapacak olan Avrupa Şampiyonu Dawn Sendromlu Basketbol Milli Takımı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında oynanan farkındalık maçında dostluk kazandı.
Terzioğlu Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi Naim Süleymanoğlu Spor Salonunda gerçekleştirilen maçta ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İl Kültür Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Bürokratlar ve STK Temsilcilerinin katıldığı takım, Avrupa Şampiyonu Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı'nın karşısına çıktı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Avrupa Şampiyonu Dawn Sendromlu Basketbol Milli Takımı Baş Antrenörü Ufuk Bulut yaptığı konuşmada, ÇOMÜ'nün Engelsiz Kampüs Projesini gerçekleştiren ve destekleyen herkese teşekkür ederek Çanakkale'de ağırlanmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Biz özel sporcuları Avrupa ve Dünya'da tanıtmaya çalışıyoruz. Ama tabi yerelden başlamak gerekir. Çanakkale bunun için bir başlangıç noktası olur umarım. Keyfimiz çok yerinde, çocuklar çok heyecanlı bir şeklide maçı bekliyorlar. Varlığınız ve destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Bizi ağırladıkları için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Umarım şampiyonluk kutlamamız Çanakkale'de olur. Burada hep birlikte kupamızı kaldırırız" dedi.
Güzel bir karşılaşma olması dilekleriyle konuşmasına başlayan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, "Üniversitemiz eğitim-öğretim, araştırma-geliştirmenin yanı sıra toplumsal katkı faaliyetlerine de önem veriyor. Birçok akademik birimimiz bu alanda çalışmalar yapıyor. Bu yaz düzenleyecek olduğumuz "Otizm ve Müzik Yaz Okulu"nun uluslararası boyuta taşınması için projemiz hazırlandı ve gerekli yerlere sunuldu. İnşallah bu yaz uluslararası düzeyde olacak. Spor alanında başta down sendromlu ve otizmli bireylere yönelik çalışmaları üniversitesi olarak desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE
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